Bývalá primátorka Humenného a súčasná členka predsedníctva Smeru skončila v karanténe po návrate z dovolenky v Španielsku.„Bola som tam navštíviť známych a myslím, že som úplne v poriadku. Žiadne príznaky zatiaľ nepociťujem," prezradila Vaľová, ktorá sa rozhodla, že radšej ako testy podstúpi 10-dňovú karanténu.

„Keďže ani Matovič nechodí na testy a nedodržiava karanténu, nepôjdem ani ja. Karanténu však samozrejme dodržím,"povedala. Vaľová strávila v zahranićí približne dva týždne, pričom navštívila mestá Calp, Alicante, Torrevieja či Benidorm. „Bola prekvapená, že rúška sa v Španielsku nosia aj na ulici. Nenosia sa len na pláži a v reštauráciách. Musím povedať, že ľudia sú tu veľmi disciplinovaní a aj my by sme sa mali vrátiť predovšetkým k hygiene," poznamenala s dôvetkom, že so žiadnym z členoV Smeru sa po svojom návrate nestretla.



Fotografie Jany Vaľovej zo Španielska nájdete v galérii.