Na prepojenie hľadaného Košča na politikov Smeru upozornila Nadácia zastavme korupciu. Fico mal byt nadobudnúť v roku 2005. V roku 2009 ho ale predal Robertovi Kaliňákovi, ktorý v bytovke vlastnil dokopy tri byty. A práve ten Ficov daroval o rok neskôr svojmu synovcovi Erikovi Kaliňákovi. V rovnakom čase prepísal aj druhý byt, tentokrát na Erikovho otca.

Najzávažnejšia situácie je okolo bytu, ktorý Robert Kaliňák vlastnil až do februára tohto roka. Má ísť o byt č. 12 a na rovnakom poschodí vlastní byt aj Košč, známy aj ako "Pán X". Ten ho mal v roku 2013 kúpiť Roberta Grohoľa, ktorý mal začiatkom tohto roka sledovať novinárku Moniku Tódovú. Teraz je vlastníkom bytu č. 12 Kaliňákov brat Milan. Košč začiatkom roka svoj byt založil eseročke Imbrolia Investments. Ak by teda Košča odsúdili a dostal by trest prepadnutia majetku, tak výťažok z predaja by nepripadol štátu, ale eseročke.

Stavebníkom budovy v Ružinove bola akciovka Merk Reality. Za ňou mal stáť bývalý generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne a súčasný poslanec Smeru Dušan Muňko. Práve v jeho luxusnom byte býva Fico aj teraz. Aktuálny Ficov byt je známy aj tým, ako šéf Smeru vysvetľoval, ako na jeho terase nemôže pristáť vrtuľník. Fico býval od roku 2012 v luxusnom bytovom komplexe Bonaparte. Prenajímal si byt od kontroverzného podnikateľa Ladislava Bašternáka, ktorý bol neskôr odsúdený za daňové podvody. Fico sa po odsúdení z jeho bytu odsťahoval a postupne skončil u Muňku.