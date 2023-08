„Dostali sa k nám šokujúce materiály, ktoré potvrdzujú, že pán Hamran ako prezident Policajného zboru je človek, ktorý je schopný prijať súkromnú objednávku na zásah NAKA v prospech súkromných ľudí, s tým, že účet za tento zákrok musí zaplatiť v miliónových sumách štát a daňoví poplatníci,“ povedal šéf Smeru Robert Fico na tlačovej konferencii strany v Prešove. Hamran je podľa slov Fica čistý nominant OĽaNO a bývalého ministra vnútra Romana Mikulca, ktorý vstúpil do otvoreného politického súboja.

Smer následne predniesol závažné dôkazy o tom, čo sa dialo po zásahu NAKA na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA). Ako je známe, 22. júna bolo zadržaných niekoľko významných predstaviteľov platobnej agentúry, medzi nimi aj generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss. Po teatrálnom zásahu NAKA však už večer všetkých zadržaných orgány činné v trestnom konaní (OČTK) prepustili bez toho, aby boli voči nim vznesené akékoľvek obvinenia.

Prípad sa dostal až na Európsku komisiu a 14. júla sa komisia obrátila na príslušné slovenské orgány, ktoré sa zaoberajú vyplácaním peňazí pre poľnohospodárov. „Európska komisia oznámila Slovensku, že nemôže akceptovať, aby ráno polícia nabehla niekam, pobrala ľudí - bez ohľadu na to, aký výsledok bol - a považuje to za ohrozenie finančných záujmov Európskej únie. 14. júla požiadali, aby ministerstvo pôdohospodárstva ako nadradený orgán platobnej agentúre, poskytol Európskej komisii dostatočné informácie, čo sa vlastne udialo. Fakt je ten, že Európska komisia, na základe zásahu z 22. júna, zastavila na druhý štvrťrok 2023 refundácie vo výške 54 miliónov eur," informoval Fico.

Smer však hovorí nielen o zastavených refundáciách v sume 54 miliónoch eur, ale aj o predĺžení auditov, či o ohrození všetkých projektov preplácaných z PPA v objeme 1,4 milióna eur. "Na platobnej agentúre prebiehali rôzne audity, dokonca bol návrh na 25% korekciu, ktorú bolo treba zaplatiť zo štátneho rozpočtu, nakoniec malo dôjsť k nejakej dohode, ale táto nateraz padá, pretože audity sa poťahujú až do januára 2024. Čiže visí nám ďalších 200 miliónov eur, pokiaľ ide o korekcie. Dokonca sú jasné náznaky, že by to mohlo byť tak zlé, že by mohli byť ohrozené všetky projekty, ktoré sú preplácané z platobnej agentúry v objeme 1,4 miliardy eur,“ priblížil Fico. „Toto je účet za to, že na Policajnom prezídiu sedí prezident, ktorý je politický služobníček pripravený urobiť pre Matoviča, Hegera a Ódora akúkoľvek špinavosť, aká len existuje,“ nešetril kritikou šéf Smeru.

VIDEO: Celá tlačovka Smeru: U Harmana sa dá objednať súkromný policajný zásah ako taxík. Účet zaplatí štát (Obrovské škody pri zákroku NAKA na PPA):

Smer tvrdí, že zásah NAKA v platobnej agentúre bola súkromná objednávka. Spomenulo sa meno Zuzany Šubovej, ktorá pracovala na Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Podľa Fica poradcovia Eduarda Hegera a Igora Matoviča trvali na tom, aby sa Šubová stala pracovníčkou PPA. Žiadali vraj generálneho riaditeľa PPA Kissa, aby z nej urobil riaditeľku najvýznamnejšieho útvaru na PPA, ktoré priamo rozhoduje o projektoch a podporách. Šubová však nespĺňala kritériá, ale keďže trvali na tom, že musí pracovať na PPA, vymysleli pre ňu protikorupčnú sekciu a Šubová ju dočasne aj prevzala.

Potom ako ale prebehlo výberové konanie, Šubová odišla z PPA lebo nespĺňala podmienky. „Keď odtiaľ odišla, spustila lavínu útokov proti na Pôdohospodárskej platobnej agentúre, pretože všetci v tom čase už vedeli, že keď tam pracovala, podporovala a chránila ľudí ako bol Oravec či Magdoško – partička okolo prvého ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského z čias Matovičovej vlády,“ povedal Fico.

