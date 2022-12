O náhlom úmrtí jedného zo svojich najstarších členov informoval prostredníctvom sociálnych sietí samotný Smer-SD. „Dnes nás v ranných hodinách navždy opustil náš skvelý kamarát, kolega a na verejnosti rešpektovaný odborník a politik Miroslav Číž," uviedla strana. „Bol pri vzniku strany SMER-SD a nikdy ju neopustil. V posledných rokoch pôsobil ako europoslanec. Aj v Európskom parlamente vždy hlasoval a presadzoval záujmy Slovenska. Celej rodine a pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť," zneli prvé vyjadrenia, ku ktorým sa pridal aj samotný predseda strany.

Miroslav Číž Zdroj: JULIUS DUBRAVAY

„Jeho intelekt, vedomosti, kultúra jazyka, to všetko nám dnes v tomto vlčom slovenskom svete bude mimoriadne chýbať,” spomína na zosnulého kolegu Robert Fico. „Milý Miro, vždy keď sa s niekým lúčim, želám mu pokojný odpočinok alebo šťastnú cestu za svetlom, lebo nikto nevie, čo je na konci života, či je to bodka alebo čiarka,” doplnil.

Europoslankyňa a spoluzakladateľka Smeru Monika Beňová (54) si na Číža spomína ako na výborného kolegu so silným zmyslom pre spravodlivosť. „Verejnosť či novinári, ktorí Mira nepoznali osobne, ho mohli vnímať, ako často namosúreného politika, no v skutočnosti bol veľmi citlivým človekom s veľkým zmyslom pre spravodlivosť. Vedel sa rýchlo nahnevať, ak sa udialo niečo, čo považoval za nespravodlivé a veci chcel okamžite dávať do poriadku. Veľmi som si ho preto vážila," spomína Beňová.

Monika Beňová Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Hoci Miroslava Číža trápili dlhodobé zdravotné problémy, v poslednom období sa podľa kolegov jeho stav zlepšoval a politik sa po novom roku chystal do práce. „Bolo to veľmi rýchle, už sa chystal do práce, bol v lepšej kondícii, mal po liečení a tešili sme sa, že v januári pôjdeme na spoločný obed," pokračuje Beňová. „Boli sme dlhoroční priatelia a spoločná práca v Európskom parlamente nás zblížila ešte viac. Vždy je to veľká strata, keď odíde človek, ktorý je vám blízky," uzavrela.

Dušan Jarjabek Zdroj: Emil Vasko

Smutnou správou ostal zaskočený aj ďalší dlhoročný člen strany, Dušan Jarjabek (69). „Je to pre mňa veľký šok, krátko pred Vianocami som mu bol popriať príjemné sviatky a stretnúť sme sa mali opäť po Novom roku. Mal svoje plány a vedel celkom presne, čo chce robiť, no to je už teraz nepodstatné. Podstatné je to, že zomrel kamarát," hovorí Jarjabek. „Bol človekom, na ktorého som sa mohol spoľahnúť. Človekom, ktorý mal svoj názor, nebál sa ho obhajovať a bolo mu úplne jedno, že to často nebol názor väčšiny," spomína politik. „Bude mi chýbať. Chýbať bude našej národnej politike a aj v Európskom parlamente," uzavrel.