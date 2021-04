"Trošku nás prekvapilo, keď nám zavolalo niekoľko slovenských medií, že nebudú šíriť informácie o podvodníkovi Sorošovi, ktorý vstúpil na Slovensko," začal tlačovku Fico. Podľa neho je jeho pôsobenie v našej krajine veľmi nebezpečné.

Denník SME a denník N obvinil, že sú kontrolované "podvodníkom Sorošom". "Na Slovensku má aj svoju jednotku na čele migračného úradu - pána Orlovského. A táto vláda Sorošovi venovala pozíciu," pokračoval v kritike. Opäť ostro útočil na súčasnú vládu ohľadom nákupu testov.

Načrtol aj tému vyhostenia ruských diplomatov z krajiny. "Čaputová, Naď, Korčok a Heger začínajú byť pre našu krajinu nebezpeční," pokračoval predseda strany. "Prečo títo ľudia robia aktívnu protiruskú politiku, ktorá poškodzuje záujmy krajiny," doplnil. "Nevidíme žiadne dôvody úmyselného zhoršovania rusko-slovenských vzťahov týmto vyhostením. Urobili to lebo je to bábková vláda a bábková prezidentka," dodal. "Keď som videl tých dvoch nešťastníkov Naďa a Korčoka vedľa Hegera - to bolo tak o ničom, tak trápne a poškodilo to Slovensko ako to dávno už nebolo," pokračoval v kritike. Tvrdí, že v Čechách samotná kauza vyvoláva otázky a vôbec sme im tým nepomohli. Podľa neho žiadna iná krajina touto cestou nejde.

Ako príklad dáva americké odpočúvanie vysokých európskych politikov. "Heger pôsobil tak roztrasene, ako voda v prútenom koši," povedal Fico. Podľa neho sú vzťahy s Českom veľmi dôležité, ale nie tak, že budeme robiť falošné gestá solidarity. "Vieme pomáhať inak. Už mali sedieť príslušné výbory a vymieňať si názory," tvrdí. "Vláda Hegera je nebezpečná rovnako ako vláda Dzurindu, lebo pochopili, že môžu rozbíjať demokraciu," hovorí. Podľa neho je vyhostenie aktívny protiruský krok. Tvrdí, že "vypiekli s Matovičom".

"Ja som posledný, ktorý by Matoviča chránil ale definitívne ho potopili. A tým vyriešili aj problém ruskej vakcíny Sputnik V. Takže to má aj vnútroštátny rozmer a je to povstanie vo vnútri na ktorom má podiel aj prezidentka. Ona ako jedna z prvých podporila stanovisko vojny-chtivého Hegera," konštatuje.

Juraj Blanár tvrdí, že každý vyhostenie diplomatov je výsmech neprofesionality. "Toto nerobia ani najdiletanckejšie štáty," doplnil. Podľa neho aj u českých susedov spor s Ruskom vyvoláva množstvo nezodpovedaných otázok. Aj on sa pridal k Ficovej kritike prezidentky.

Podľa Ľuboša Blahu nám Rusko podalo pomocnú ruku. "Až 56% slovenskej verejnosti vníma Rusko ako obeť tlaku NATO a 60% slovenskej verejnosti vníma Rusko ako strategického partnera," dopĺňa. Podľa neho ak sa Smer-SD opäť dostane ku vláde, tak takéto veci budú prešetrené. "Čo budeme v zime bez plynu? Lebo sme im vyhostili diplomatov? Tu sa hľadá zámienka na vojnu na východe a my sa tvárime, že toto sa deje len náhodou," hovorí. Dodáva, že celá táto kauza je smiešna.

Podľa Fica je v petícií viac než 500 tisíc podpisov. "Záverečné číslo budeme vedieť v pondelok," informoval. Podľa neho referendum nebude len o výške minimálnej mzdy ale pripravia aj kampaň.

Prečítajte si aj: