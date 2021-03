Tlačová konferencia je reakciou na aktuálne žiadosti rekonštrukcie vlády.

"Sme smutní a bojíme sa čo bude s touto krajinou ako takou," začal tlačovú konferenciu Robert Fico. Slovensko označil za testovací ostrov všetkých defektov demokracie, ktoré existujú.

"Táto vládna koalícia je výsledkom manipulovania verejnou mienkou a je zložená z neskúsených, hlúpych ľudí," pokračoval tvrdými slovami. "Na jej čele stojí blázon," doplnil. Podľa expremiéra platíme daň v počte 7000 mŕtvych na COVID-19 a vláda nemá reálny plán.

"Naša hlúpa a nevzdelaná koalicia si dali voľno do stredy budúceho týždňa lebo sa potrebujú sa vysomáriť," pokračoval. Apeloval na to, prečo premiér a ministri nemyslia na pandémiu koronavírusu a na tisícky mŕtvych ľudí. Tvrdí, že dobré návrhy zákona opozícia podporí a podľa neho rekonštrukcia vlády nikomu nepomôže. "Je to čistá katastrofa," dodal.