Opozičný Smer-SD víta, že generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg presunul komunikačnú kampaň NATO na obdobie po septembrových predčasných parlamentných voľbách. Konštatuje to v stanovisku, ktoré poskytol hovorca strany Ján Mažgút.

"Strana víta, že šéf NATO reagoval na list predsedu strany Roberta Fica a dal mu za pravdu, keď presunul pochybnú informačnú kampaň po parlamentných voľbách," odkázal Smer.



Toto rozhodnutie je podľa strany dôkazom, že hájenie slovenských záujmov má vždy zmysel a záleží len na sile samotných politikov, do akej miery ich dokážeme obhájiť.



Presun kampane potvrdil slovenský veľvyslanec pri NATO Peter Bátor pre televíziu JOJ 24. Z jeho vyjadrení vyplýva, že za ním je omeškaný tender na agentúru, ktorá má kampaň zabezpečiť. "Je jún a ešte nemáme vysúťažený subjekt. Každý, kto robil verejné obstarávanie vie, koľko to trvá," povedal Bátor.



Šanca, že by bola táto kampaň ešte pred voľbami, je podľa neho žiadna. Za reálnejšie považuje, že by sa tak stalo najskôr v poslednej tretina roka, ak sa dovtedy verejné obstarávanie stihne. Aj keby kampaň prebiehala ešte pred voľbami, podľa Bátora by nemala šancu nejako výraznejšie ovplyvniť postoje obyvateľov na Slovensku. Kampaň je podľa neho výhradne informačná, všetky informácie a fakty sú verejne dostupné.

Kampane prebehli aj v iných krajinách, netýka sa teda len Slovenska. Od roku 2017 ich NATO urobilo niekoľko desiatok. Podotkol tiež, že v prípade vmiešavania sa do vnútorných záležitostí má krajina páky na zastavenie takéhoto konania.



Líder Smeru-SD Fico kampaň kritizoval, tvrdil, že NATO chce týmto spôsobom ovplyvňovať jeho voličov. Generálnemu tajomníkovi NATO Stoltenbergovi adresoval otvorený list, v ktorom ho žiada o zrušenie verejnej súťaže, ktorú NATO vyhlásilo na kampaň.



Stoltenberg ubezpečil, že Severoatlantická aliancia nikdy nebude zasahovať do domácich politických záležitostí. Špekulácie Smeru-SD odmietlo aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, aj Ministerstvo obrany SR.