Slovensko si neuplatnilo predkupné právo na nákup 49 % akcií spoločnosti VSE Holding. Tie odkupuje koncern E.ON od skupiny RWE ako súčasť ich celosvetovej dohody. Štát, ktorý je vlastníkom 51 % akcií, sa vzdal predkupného práva, za čo dostane viac ako 35 miliónov eur.

Opozičný poslanec Smeru-SD Ladislav Kamenický upozornil na obdobie druhej Dzurindovej vlády, keď Richard Sulík bol poradcom vtedajšieho ministra financií Ivana Mikloša. "Bezbreho sa tu rozkrádali strategické podniky. Pri privatizácii sa tu robili veci, ako urobiť nejaký 'gaťafalš', ako budú drancovať tieto podniky. Ak je možnosť dostať to, čo sa rozkradlo a sprivatizovalo, malo by sa to využiť," tvrdí Kamenický.

Na snímke opozičný poslanec Ladislav Kamenický (Smer-SD) Zdroj: Martin Baumann

V minulosti podľa neho boli urobené zlé kroky a súčasný minister hospodárstva nevyužil možnosť na nápravu. Ku kritikom Sulíka sa pridal aj poslanec Robert Fico (Smer-SD). "Vo vystúpení pána ministra som cítil veľkú mieru zúfalstva. Túto informáciu sme žiadali, lebo sme vedeli, že pán Sulík v tej svojej prostorekosti nám povie cenu, za ktorú E.ON kúpila od RWE 49 % akcií spoločnosti VSE. Povedal, že 700 až 800 miliónov eur," upozornil Fico s tým, že v roku 2002 bol Sulík poradcom Mikloša a ako poradca radil Miklošovi, aby predal 49 % akcií VSE Holding s manažérskymi právami za čo najmenší peniaz.

"Predali ste to za 130 miliónov eur vrátane manažérskych práv a teraz tu hovoríte, že RWE, ktoré zaplatilo štátu 130 miliónov eur, má teraz dostať 800 miliónov eur za ten istý podiel? Pán Sulík, keby som vami, túto sumu radšej ani nehovorím, teraz ste prezradili, čo ste vlastne napáchali," vyhlásil Fico.

Predseda opozičného Smeru Robert Fico na brífingu avizoval, že ich strana sa chystá odvolávať viacerých ministrov. "Teraz tam pridáme aj pána Sulíka. Ten podľa Fica nevie, o čom rozpráva," povedal Fico, ktorý na brífingu Sulíka kritizoval za predaj podielu vo Východoslovenskej energetike.

Pracovný snem strany SMER-SD na Súmračnej ulici v BA Na obr: predsedníctvo Smer-SD Marián Saloň, Richard Takáč, Róbert Fico, Erik Kaliňák, Ladislav Kamenický, Juraj Blanár Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Sulík v úvode v pléne vyhlásil, že nič štátne nepredal ani nič nesprivatizoval. Sulík upozornil, že koncern E.ON podiel odkúpil od skupiny RWE ako súčasť ich celosvetovej dohody. Skonštatoval, že štát má naďalej 51 %. Vyčíslil, že kúpna cena je medzi 700 a 800 miliónov eur. Návratnosť investície by podľa neho bola 24 rokov. Tiež upozornil, že štát je z dlhodobého hľadiska zlý vlastník.

"Stále je tieň podozrení pri tejto transakcii. Mali ste sa sústrediť na to, prečo sa štát neuchádzal o 49 % akcií VSE, prečo sa štát neuchádzal o to, aby získal plnú kontrolu nad dôležitým distribučným podnikom elektrickej energie na východe Slovenska, prečo štát a minister hospodárstva nepostupoval v súlade s tým, čo deklaroval počas volebnej kampane a všetky vaše kroky sú plne v rozpore s tým, čo ste deklarovali v programovom vyhlásení vlády, a je to aj v rozpore s tým, ako by mal dobrý hospodár postupovať," vyhlásil v pléne nezaradený poslanec Peter Žiga.

Na snímke poslanec parlamentu SR Peter Žiga (SMER-SD) Zdroj: Martin Baumann

Podľa neho postup pri tejto transakcii nebol správny a bol v rozpore so záujmami štátu. "Preto sme aj iniciovali zvolanie výboru, kde budeme požadovať ďalšie dokumenty, ktorými nás budete musieť presvedčiť,“ povedal Žiga. Štát by mal mať podľa neho ambíciu vlastniť rozhodujúce podiely v energetických spoločnostiach. „Prostredníctvom nich môže určovať cenový vývoj a môže zabezpečovať aj nejakú rovnováhu na trhu s elektrickou energiou a štát môže takýmto spôsobom aj zhodnocovať svoje aktíva, lebo energetické aktíva sú výnosnou záležitosťou," doplnil Žiga.

Na snímke podpredseda vlády SR a minister hospodárstva Richard Sulík počas brífingu po rokovaní v spoločnosti KIA Motors Slovakia na tému vodíkové technológie 7. júla 2020 v Tepličke nad Váhom. FOTO TASR - Erika Ďurčová Zdroj: Erika Ïurèová

Koaliční poslanci poukazovali na 12 rokov vlády Smeru-SD a pýtali sa, čo urobili pre zoštátnenie strategických podnikov. Sulík uviedol, že poradcom Mikloša bol od decembra roku 2002 a celkovo ním bol jeden rok. "Nevenoval som sa ničomu inému ako rovnej dani a to bolo také veľké sústo roboty, že ja som sa nikdy nevyjadril k žiadnej privatizácii. Ja si myslím, že štát je zlý vlastník, ale tú privatizáciu, ktorá vtedy bola, považujem ju za nesprávnu. Ja s týmto nič nemám, bol som poradcom, urobil som poctivú robotu, zaslúžil som sa o to, že táto krajina mala rovnú daň, keď zažívala najvyššie hospodárske rasty. Za túto moju robotu som za celý jeden rok zinkasoval 42.000 korún, bol som externý poradca a nikdy k ničomu inému som sa nevyjadril," vyhlásil Sulík.