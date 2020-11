Na dnešnej tlačovej konferencii to povedal líder Smeru-SD Robert Fico. "V tejto chvíli je naše stanovisko také, že pôjdeme hlasovať, no nemáme žiadneho kandidáta, ktorého by sme chceli podporiť," uviedol.

Fico je presvedčený, že ktokoľvek bude z kandidátov zvolený, bude "politicky tlačený". Myslí si však, že otázka nového šéfa prokuratúry nie je najdôležitejšia. "Zamýšľame sa skôr nad tým, kam až dôjde súčasná kriminalizácia a zneužívanie prokuratúry a polície na politické účely," povedal Fico s tým, že v súčasnosti sú podľa neho zadržaní aj "nevinní ľudia".

Spochybnil tiež možný rozpad koalície v dôsledku nezhody na voľbe generálneho prokuratúra. "Tá hra, čo tu hrá Matovič so Sulíkom, nás absolútne nezaujíma, kam by, prosím vás, išli,"opýtal sa.

Zákony, týkajúce sa sociálnych opatrení, sú podľa lídra Smeru, v súčasnosti oveľa dôležitejšie, ako otázky nového vedenia Generálnej prokuratúry (GP).

Poslanci majú voliť kandidáta na šéfa prokurátorov na aktuálnej schôdzi parlamentu, ktorá sa začala v utorok. Návrh programu počíta so stredajším termínom (25. 11.), ale je možné, že sa posunie na neskôr. Generálneho prokurátora menuje do funkcie prezident SR.