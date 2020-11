Opozičný Smer nebude asistovať pri nákupe žiadnych testov na koronavírus, pokiaľ sa nevyrieši údajná "nezákonná, do oči bijúca krádež na testoch nakúpených cez malú trnavskú firmu, priamo napojenú na Igora Matoviča, Richarda Sulíka a Borisa Kollára".

Smer tak reagoval na vyjadrenie ministra hospodárstva Richarda Sulíka, ktorý chce v súvislosti s nákupom zriadiť výberovú komisiu, do ktorej prizve aj zástupcov opozície a tretieho sektora. „Predseda Smeru Robert Fico v najbližších dňoch absolvuje stretnutie na finančnej správe a štátnych hmotných rezervách a vyslovuje obrovský údiv nad tým, ako médiá túto obrovskú krádež zatajujú a kryjú,"doplnil hovorca strany Ján Mažgút.

Kritizuje aj stanovisko Transparency International Slovensko (TIS), ktorá podľa Smeru-SD "túto krádež odobrila". „Takéto kradnutie v priamom prenose a v takýchto obludných rozmeroch história moderného Slovenska nepozná,“doplnil.

Sulík má zabezpečiť obstaranie 16 miliónov antigénových testov, a to v etapách k 2., 9. a 16. decembru a koncu decembra. Sulík avizoval, že v súvislosti s nákupom zriadi výberovú komisiu, do ktorej prizve aj zástupcov opozície a tretieho sektora. Chce sa obrátiť aj na Úrad pre verejné obstarávanie, aby zistil, ktoré spôsoby obstarania sú v súlade so zákonom. Oslovil aj Najvyšší kontrolný úrad, či je nákup v súlade s kompetenciami ministerstva hospodárstva.

Minister tiež avizoval, že sa obráti na svojich kolegov v stredoeurópskom regióne a bude "sondovať" prípadné možnosti spoločného obstarania testov. Myslí si však, že vzhľadom na plánovaný objem 16 miliónov testov nebude mať ani prípadný spoločný nákup efekt na optimalizáciu ceny.

Anketa Mali by sa pri nákupe nových testov spojiť všetci politici? Nie, je to na zodpovednosti vlády 83%

Áno 17% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný