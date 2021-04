Ministri vlády Igora Matoviča (47) mali na koncoročné odmeny minúť peniaze, o ktorých sa bežným smrteľníkom ani nesníva. A to v čase, keď veľa obyčajných ľudí zápasí o holú existenciu. Ministri predchádzajúcich vlád nad tým neveriacky krútia hlavou. Odmeny, ktoré prideľovali oni, boli vraj často rádovo nižšie! Odborník si však myslí opak.

Najväčšie sumy pre vrcholových funkcionárov sa mali rozdávať na ministerstve financií pod vedením súčasného premiéra Eduarda Hegera (44). Generálni riaditelia štyroch sekcií si vraj „pod vianočným stromčekom" našli od 13,25-tis. eur po 23,42-tis. eur. No ani ostatné ministerstvá nezaostávali. „Exminister zdravotníctva Marek Krajčí (47) poslal svojim dvom tajomníkom vyše 7-tis. eur. Šéfka kancelárie štátneho tajomníka získala 11-tisíc a šéf legislatívy až 12-tisíc eur,“ povedal na sociálnej sieti podpredseda Smeru Erik Kaliňák (30), ktorý informácie získal na základe paragrafu 211 o slobodnom prístupe k informáciám.

Odmeny však neboli ničím výnimočným ani za iných vlád. Exminister zdravotníctva a šéf strany Dobrá voľba Tomáš Drucker (42) proti vyplácaniu finančného ohodnotenia na konci roka nič nemá, no musí odrážať výkony: „Odmeny musia byť na základe výsledkov práce. Minister si ich musí vedieť obhájiť.“ On sám vraj udeľoval vysoké koncoročné odmeny iba najkľúčovejším ľuďom a pohybovali sa max. okolo 3-tisíc eur. „Štátni tajomníci však dostávali málo,“ povedal Drucker.

Bývalý minister zdravotníctva Tomáš Drucker si myslí, že štátny zamestnanec by mal dostávať odmeny na základe svojich výkonov. Zdroj: EMIL VAŠKO

Štátny tajomník rezortu obrany pod vedením súčasného ministra Jaroslava Naďa (40) mal dostať koncoročnú odmenu 8-tisíc eur. Generálny tajomník rezortu obrany 7,25-tis. eur a riaditeľka kancelárie 8,5-tis. eur. „To ani vo sne,“ odpovedal exminister kultúry Marek Maďarič (55) na otázku, či aj on rozdeľoval také sumy. „Keď bola ekonomická kríza, tak boli odmeny minimálne. Keď sa darilo, tak boli odmeny niečím odôvodnené. Najvyššia odmena bola do 1,5-tis. eur.“

Niektorí ministri bývalých vlád dokonca podľa medializovaných informácií neudeľovali žiadne vianočné odmeny. V roku 2011 tak urobil minister zahraničných vecí Mikuláš Dzurinda (66) a v roku 2014 jeho nástupca Miroslav Lajčák (58). Súčasný minister zahraničných vecí Ivan Korčok (57) mal byť však k svojim ľuďom veľmi štedrý. Riaditeľovi svojej kancelárie a vedúcemu Oddelenia pre hybridné hrozby a posilňovanie odolnosti odklepol takmer po 6,4-tis. eur.

Politológ Tomáš Koziak si myslí, že vytiahnutie tejto témy stranou Smer je iba bežným politickým zápasom: „Je to u nás tradícia, že ten, kto nie je pri moci, kritizuje odmeny vládnych politických strán. No len čo sa tá politická strana dostane k moci, tak bude rozdávať úplne rovnakým spôsobom.“ Podľa politológa sa za každej vlády dávajú peniaze, ktoré sú vysoko nadštandardné oproti odmenám pre normálne pracujúcich ľudí. „Strana Smer by mala byť jedna z posledných strán, ktoré toto kritizujú, pretože svojim ľuďom rozdávali. Stačí si spomenúť na fitnesku, ktorej priklepol Fico peniaze,“ dodal politológ.