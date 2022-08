Predstavitelia Smeru priniesli v stredu do prezidentského paláca petičné hárky, ktoré by mali Slovensko posunúť k referendu o predčasných voľbách. Ľavičiari si dokonca myslia, že voľby môžu byť už čoskoro. Má to však niekoľko háčikov. Prvým napríklad bude, že prezidentka Zuzana Čaputová (49) dá referendové otázky posúdiť Ústavnému súdu (ÚS).

Smer spolu s Hlasom Petra Pellegriniho (46), Republikou Milana Uhríka (37) a SNS Andreja Danka (48) vyzbieral 406 039 podpisov za vyhlásenie referenda o páde vlády a zmene ústavy. Prezidentka však už dávnejšie avizovala, že jednu z dvoch otázok dá posúdiť ÚS. Problémom je aj to, že Slovensko je parlamentná demokracia a ani v jednej z dvoch referendových otázok sa o rozpustení zákonodarného orgánu nehovorí.

„V prípade platných výsledkov referenda by ešte automaticky nedošlo k vyhláseniu nových parlamentných volieb, pretože žiadna z otázok neskracuje volebné obdobie súčasnej Národnej rady,“ vysvetľuje ústavný právnik Vincent Bujňák. V prvej z referendových otázkach sa chce totiž Fico pýtať, či občania súhlasia s tým, že vláda má bezodkladne podať demisiu a druhá otázka znie: Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady je možné uskutočniť referendom alebo uznesením parlamentu?

Z logiky veci teda vyplýva, že v prípade úspešného referenda by vláda Eduarda Hegera (46) podala demisiu, no zároveň by sa mohla súčasná koalícia pokúsiť postaviť nový kabinet s premiérom, napríklad s Igorom Matovičom (49). „Ak by vláda naplnila požiadavku platného referenda a podala by demisiu, bola by prezidentka podľa ústavy povinná poveriť tú istú vládu vykonávaním jej funkcií až do vymenovania novej vlády,“ ozrejmil ďalší ústavný právnik Kamil Baraník pre trend.sk.

Z druhej otázky vyplýva len to, že Smer by mohol zorganizovať ďalšiu petíciu na vypísanie referenda o predčasných parlamentných voľbách alebo iniciovať v parlamente hlasovanie o rozpustení samých seba. „Návrh, podľa ktorého by mohol parlament sám seba rozpustiť, je scestný. Slovensko by sa ním zaradilo k svetovým unikátom,“ tvrdí Baraník. Ak by bolo v parlamente prítomných 76 zo 150 poslancov (nadpolovičná väčšina), na rozpustenie by vraj stačilo 39 hlasov. „Každú schôdzu parlamentu by tým ohrozovala možnosť jej definitívneho rozpustenia,“ dodal Baraník.

Aké sú teda možnosti? Prezidentka buď do 30 dní vyhlási referendum, alebo dá otázky posúdiť Ústavnému súdu. Ten môže sformulované otázky vyhlásiť za protiústavné rovnako ako minulý rok. V prípade ak súd otázky nezamietne, bude referendum platné iba vtedy, ak sa na ňom zúčastní najmenej 50 percent voličov. To sa doteraz stalo na Slovensku z ôsmich pokusov iba raz. V roku 2003 sa na referende o vstupe Slovenska do Európskej únie zúčastnilo 52,15 percenta voličov. Podľa položených otázok je však cesta k voľbám ešte poriadne ďaleká.

Prečítajte si tiež: