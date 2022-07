Počas expedícií chce pokračovať v astronautskom výcviku. Musilová informovala, že chce skúmať extrémofily, organizmy, ktoré dokážu prežiť v extrémnych podmienkach. "Chceme zistiť, aké sú limity života na Zemi a či podobne extrémne organizmy môžeme nájsť aj vo vesmíre," povedala.

Projekt sa začne v septembri výstupom na Kilimandžáro - najvyšší vrch Afriky, a približne každého pol roka plánujú zdolať jednu horu. Mount Everest , najvyššia hora sveta, je podľa vedkyne na pláne o tri roky. Výskum sa bude venovať aj životnému prostrediu a ako naň vplývajú ľudia.

"Chcem sa zamerať aj na štúdium znečistenia pôsobením ľudí. Či už cez výpravy, ktoré chodia do hôr, alebo mikroplasty. To sú maličké čiastočky z umelej hmoty, ktoré sa dostanú aj do takýchto výšok," informovala astrobiologička.

Zároveň popularizáciou by chcela ukázať, ako sa môžu ľudia lepšie starať o svoje prostredie. Do výprav plánuje zapojiť i miestnych ľudí. Na každého člena výpravy pripadajú štyria horskí nosiči. Počas expedície by nechcela zanechať žiadne stopy v súvislosti so znečistením. "Dôležité je preto si vziať všetky odpadky so sebou," uviedla a doplnila, že z projektu bude natáčaný film.

Musilová sa chystá aj do vesmíru >>>