O čom sa doposiaľ len šepkalo, Kollár otvorene pripustil. „Nie je to na programe dňa, ale je možné, že v nejakom čase náš klub bude mať 20, možno 21 členov (v súčasnosti má 17 členov, pozn. red.),“ uviedol v Rádiu Expres. Na otázku, či ich príchod do klubu nebude predmetom sporov koalície, odpovedal jednoznačne: „Keď Richard Sulík zobral polovicu strany Za ľudí Veroniky Remišovej, keď nebol problém tam, nemôže byť problém ani u mňa.“

Konkrétne mená novej posily neprezradil, no podľa našich informácií to majú byť nezaradení poslanci Ján Krošlák, Jozef Šimko, Romana Tabák a Katarína Hatráková. Obe spomínané poslankyne dostali vyhadzov z klubu OĽaNO len krátko potom, ako nepodporili návrh prokurátora na vydanie poslanca Roberta Fica na väzobné stíhanie. Krošlák opustil klub OĽaNO ešte v októbri minulého roka. V tom čase ostro kritizoval správanie a spôsob vládnutia ministra financií Igora Matoviča. Primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko zas kandidoval za opozičnú ĽSNS. V auguste 2021 však z klubu odišiel pre názorové nezhody v súvislosti s pandémiou.

O možnom vstupe do hnutia Sme rodina sme sa rozprávali aj so spomínanými politikmi. Krošlák naše informácie nepoprel. „Už dlhšie spolupracujem s poslaneckým klubom Sme rodina a názory Borisa Kollára a jeho poslancov sú mi najbližšie z klubov v parlamente,“ uviedol. Dodal, že so šéfom Sme rodina sa zatiaľ detailne o vstupe do klubu nerozprával. „Ale je to možné politické riešenie pre mňa v budúcnosti,“ uzavrel. Hatráková zas vstup do Kollárovho hnutia vylúčila: „Kandidovala som na kandidátke OĽaNO ako poslankyňa Kresťanskej únie, tou naďalej som a z tohto dôvodu je vami položená otázka bezpredmetná.“ Tabák, Šimko ani Kollár do uzávierky neodpovedali.

Politológ Jozef Lenč upozornil, že takýto scenár sa črtal už dávnejšie. „Boris Kollár prvý raz spomínal, že sa jeho klub má rozšíriť už v čase, keď SaS inkorporovala do svojich radov bývalých členov Za ľudí. Richard Sulík si vtedy začal aspoň verbálne nárokovať na post predsedu parlamentu pre svoju stranu. Vtedy Kollár hovoril o piatich ľuďoch, ktorí rozšíria jeho klub,“ hovoril Lenč. V tom čase sa okrem iného špekulovalo aj o Jozefovi Šimkovi. „Odznel aj taký bonmot od Igora Matoviča, že keby Boris Kollár potreboval poslancov, vie mu ich poskytnúť,“ pripomenul politológ. Celé vyjadrenie politológa o prípadnom prestupe poslancov do Sme rodiny nájdete v galérii!

