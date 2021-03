Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak podáva demisiu. Dôvodom je neutíchajúca koaličná kríza a hádky medzi Richardom Sulíkom a premiérom Igorom Matovičom. Personálne požiadavky, ktorými by Sme rodina podmieňovala jej riešenie, hnutie nemá.

Predseda Národnej rady SR a líder strany Sme rodina Boris Kollár konštatoval: „Po vypočutí tlačoviek koaličných partnerov môžem povedať, že cirkus pokračuje." Zhrnul tlačové besedy svojich partnerov Za ľudí a SaS, ktorí žiadajú demisiu premiéra. "Tú krízu sme týždeň ťahali a nakoniec sa nám podarilo urobiť dohodu. Na druhý deň to už neplatilo. Je to jeden cirkus a zbytočne budeme rozprávať, že nechceme predčasné voľby a robíme všetko pre to, aby tie voľby boli," pokračoval.

"Títo páni by mali ustúpiť od svojich eg, a nie sa tu vybíjať v tomto konflikte," hovorí Kollár na adresu Sulíka a Matoviča. „To, že Sulík alebo Matovič odídu, nič nevyrieši. Oni tu budú. Cirkus a konflikt sa len z vlády presunie inde. Stále budú chodiť na stretnutia poslaneckých klubov," dodáva. Podľa neho Sme rodina nemá žiadne personálne požiadavky na koalíciu a predčasné voľby neprichádzajú do úvahy. „Chceme dovládnuť v štvorkoalícii," uviedol Kollár.

Na margo koaličnej krízy a neutíchajúcich sporov koaličných strán sa rozhodol podať demisiu minister práce Milan Krajniak. „Dámy a páni, chcem vás informovať, že týmto momentom ako predseda ministerského klubu Sme rodina podávam vo vláde demisiu na post ministra práce, sociálnych vecí a rodiny," uviedol Krajniak. O svojej demisii dnes informoval pred tlačovou besedou aj prezidentku SR Zuzanu Čaputovú. Zároveň ju vyzýva, aby ho uvoľnila od jeho povinností v čo najkratšom čase. „Svoju demisiu chápem ako krok k čo najskoršiemu ukončeniu koaličnej krízy a myslím si, že každá koaličná strana by mala urobiť politické gesto a ukázať, že je ochotná sa niečoho vzdať. Ako člen strany Sme rodina považujem moju demisiu za takéto gesto," uzavrel.

Krajniak sa tak pridáva k bývalému ministrovi zdravotníctva Markovi Krajčímu a k odídencom Tomášovi Valáškovi a poslancovi a primátorovi Hlohovca Miroslavovi Kollárovi (obaja sú zo strany Za Ľudí).