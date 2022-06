Slovnaft varuje pred nemožnosťou zásobovať Slovensko palivami: Politici hľadajú vinníka! ×

Koniec plných nádrží. Aj takto by sa dal zhrnúť odkaz Slovnaftu pre dosahy sankcií proti Rusku. Odkaz rafinérie rozohnil dokonca aj koaličných partnerov, ktorí sa pustili do ministra hospodárstva Richarda Sulíka (54) a padli výzvy na jeho odvolanie. Do konfliktu nakoniec zasiahol premiér Eduard Heger (46), ktorý sa postavil za svojho ministra. Išiel tak proti časti „rodného” OĽaNO, ktorá chce ministrov koniec.