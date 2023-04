Slovenský ZÁKON je NEKOMPROMISNÝ! POZRITE, koľko tisíc SLOVÁKOV už prišlo o svoj PAS!

Zákon o štátnom občianstve pripravil doteraz (od 17. júla 2010 do 5. apríla 2023) o slovenský pas už 4 433 ľudí. Najčastejšie pritom stratili slovenské občianstvo prijatím českého, a to v 1 030 prípadoch. Vyplýva to zo štatistík ministerstva vnútra.