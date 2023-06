Dnešným dňom nastávajú v slovenskom súdnictve veľké zmeny. Zaniká totiž 18 okresných súdov, v Košiciach a Bratislave začínajú mestské súdy a otvárajú sa aj tri správne súdy. Do platnosti totiž vstupuje veľká súdna reforma, ktorú pocítia aj slovenskí občania.

Súčasná ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová (70) hodnotí, že sa „trošku zmení mapa slovenských súdov“. Pripomenula, že reforma začala presadzovať ešte jej predchodkyňa Mária Kolíková (48), pokračovala v nej Viliam Karas (47) a teraz ide „do víťazného konca alebo z teórie do praxe“.

Premiér Ľudovít Ódor (46) si od transformácie sľubuje zvýšenie dôvery v nezávislosť súdov. Nedôvera sa totiž pohybuje okolo 70 percent, pričom ako podčiarkol predsedu vlády, v krajinách Európskej únie nepresahuje 50 percent. „Prinášame reformu do života päť minút po dvanástej, ale je to lepšie ako nikdy,“ dodal. Asi 190 miliónov eur z plánu obnovy pôjde na nákup a rekonštrukciu budov, ďalšie milióny sú určené na digitalizáciu súdov, teda na IT systémy, notebooky či telefóny.

Čo sa teda od dnešného dňa mení a ako to pocítia slovenskí občania? Krajské súdy zostávajú, ale mení sa ich špecializácia. Odvolaciu obchodnú agendu budú riešiť krajské súdy v Bratislave (aj pre obvod Trnava a Nitra), v Banskej Bystrici (aj pre obvod Trenčín a Žilina), v Košiciach (aj pre obvod Prešov).

Na rodinnoprávnu agendu sa zasadzujú krajské súdy v Trnave (aj pre obvody Bratislava, Nitra), v Žiline (aj pre obvody Banská Bystrica a Nitra), v Prešove (aj pre obvod Košice). Ako upozornila ministerku Dubovcová, sudcovia špeciálne pri riešení tejto agendy budú budúcim účastníkom konania na krajský súd, ktorý je pre nich najbližšie.

Odvolania konania v obchodnoprávnej a rodinnoprávnej agende, ktoré nebudú rozhodnuté do 31. mája, sa končia na doterajších krajských súdoch. Prípady, ktoré sa týkajú občianskeho a trestného práva, budú riešiť všetky krajské súdy.

Namiesto troch okresných súdov sa v Košiciach otvára mestský súd. V Bratislave sa štyri okresné súdy premenia na mestské – jednotka sa bude špecializovať na trestnoprávnu, dvojka na rodinnoprávnu, trojka na obchodnoprávnu a štvorka na občianskoprávnu agendu.

Spory týkajúce sa rozhodnutí o dôchodkoch, sociálnych dávok alebo daní či sporov so štátnymi orgánmi už budú riešiť správne súdy. Tri správne súdy sa otvárajú v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. V hlavnom meste už pritom funguje Najvyšší správny súd.

Dubovcová zdôraznila, že reforma má v prvom rade prospech občanom. Keďže sa súdy a sudcovia budú špecializovať, očakávam, že sa nielen skrátia jednotlivé konania, ale aj verdikty súdov budú zjednocujúce, čiže v podobných prípadoch budú padať podobné rozhodnutia.

„Kvalitnejšie rozhodovanie, skrátenie súdneho konania, právnu istotu a predvídateľnosť súdnych rozhodnutí, to sú podmienky reformy,“ povedala bývalá sudkyňa Dubovcová. Občania tak budú môcť vykonávať svoje podanie nielen na samotných súdoch, ale aj ich pracoviskách. Tie sú v mestách, kde pôvodne sídlili zrušené okresné súdy. Dubovcová si veľa sľubuje aj od online pojednávaní.

Pozrime sa, čo sa všetko mení:

- do obvodu Okresného súdu (OS) Pezinok bude po novom patriť aj územný obvod okresu Senec (predtým bol začlenený do obvodu OS Bratislava III)

- k OS Trnava sa pričlení aj obvod OS Piešťany, kde zostane pracovisko súdu

- k OS Senica sa pričlení OS Skalica, kde zostane pracovisko súdu

- OS Nitra bude mať pracovisko aj v Topoľčanoch

- OS Trenčín pribudne pracovisko v Novom Meste nad Váhom a v Považskej Bystrici

- OS Prievidza bude mať pracoviská aj v Bánovciach nad Bebravou a Partizánskom

- OS Banská Bystrica bude mať pracovisko v Brezne

- OS Lučenec zasa vo Veľkom Krtíši

- OS Rimavská Sobota bude mať pracovisko v Revúcej

- OS Žilina pribudne pracovisko v Čadci

- OS Liptovský Mikuláš sa rozšíri na pracovisko v Ružomberku

- OS Námesto bude mať pracovisko v Dolnom Kubíne

- OS Bardejov bude mať pracovisko vo Svidníku

- OS Poprad bude disponovať aj pracoviskom v Kežmarku

Prečítajte si tiež: