Ľudia bez domova sú smutným fenoménom mnohých relatívne bohatých miest, no zdá sa, že po mnohých rokoch by sa bezdomovci mohli na Slovensku stať minulosťou!

Štát pripravuje národnú koncepciu prevencie a ukončovania bezdomovectva. Strategický dokument na predchádzanie vzniku a na riešenie problémov ľudí bez domova pripravuje pracovná skupina na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s ďalšími ministerstvami a dotknutými odbornými inštitúciami.

Pre TASR to uviedli z rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny. Reagovali tak aj na štvrtkové podujatie Noc vonku, ktoré chce upozorniť na slabú prevenciu pred stratou bývania. "Ministerstvo vďaka finančnej pomoci z Európskeho sociálneho fondu (ESF) v súčasnosti podporuje projekt Dostupné bývanie s prvkami housing first. Vďaka celkovej sume viac ako päť a pol milióna eur bude možné pomôcť prispieť na úhradu nájomného ľuďom, ktorí prišli o strechu nad hlavou. Je to zároveň spojené aj s podporou sociálneho poradenstva, prípadne ďalšej odbornej pomoci (napríklad právna, psychologická a pod.)," spresnil rezort.

Zámerom, ako tvrdí, je najmä ochrániť zdravie a život ľudí, ktorí nemajú či stratili prístup k vlastnému bývaniu. Aj prostredníctvom európskych zdrojov takto podporili činnosť 250 terénnych sociálnych pracovníkov, 200 terénnych pracovníkov či 50 špecialistov pre vybrané oblasti, ako sú zamestnanosť, exekúcie i oddlžovanie.



Ministerstvo deklaruje, že naďalej vytvára podmienky na pomoc ľuďom ohrozeným vylúčením zo spoločnosti, aby sa mohli začleniť do bežného života a dôstojne žiť. Jedným z nich je legislatívna úprava zákona o sociálnych službách. Vytvára právne podmienky na zvýšenie finančnej pomoci pre centrá krízovej intervencie (nocľahárne, útulky, domy na pol ceste či zariadenia núdzového bývania). "Konkrétne dostanú zvýšenie príspevku na miesto zo 150 na 250 eur, čo predstavuje takmer 70 percentný nárast," spresnil rezort.

Bratislavské občianske združenie Vagus, ktoré podujatie Noc vonku organizuje, upozorňuje, že stratou domova je ohrozených viac ako pol milióna ľudí, ktorí žijú na hranici chudoby. Reálne ich však môže byť viac. Najefektívnejším riešením bezdomovectva je podľa neziskovky jeho prevencia. Združenie tvrdí, že štát vie, keď niekto neplatí zdravotné poistenie či účty za elektrinu. "Tieto údaje vedia pomôcť identifikovať ľudí ohrozených vylúčením z bývania. Sociálny systém by podľa nás mal tieto skupiny obyvateľstva priebežne sledovať a aktívne chrániť pred stratou bývania," skonštatovala riaditeľka Vagusu Alexandra Kárová.