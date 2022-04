Denne informujú o počasí. Slovenský hydrometeorologický ústav však zabezpečuje aj mimoriadne dôležitú úlohu. Neustále merajú hodnoty rádioaktivity. Varujú nás aj pred prírodnými katastrofami. Ústav už teraz šetrí kde môže, no situácia s rozpočtom je kritická.

Rozpočet schvaľuje Ministerstvo životného prostredia. Podľa informácií TASR majú meteorológovia peniaze na svoju činnosť do júla. Ministerstvo financií pre TASR v tejto súvislosti uviedlo, že zabezpečenie financovania SHMÚ patrí plne do pôsobnosti kapitoly envirorezortu ako jeho zriaďovateľa. Minister Ján Budaj prisľúbil, že sa situáciu pokúsi vyriešiť.

Na tak závažný zásah do financovania upozornil pred rokom klimatológ z SHMÚ, Jozef Pecho. "Oddnes nerobím žiadnu osvetu a nič čo sa týka zmeny klímy. MŽP sa rozhodlo, že nám zruší výskum "zmeny klímy" na SHMÚ. Aspoň teraz konečne vidieť, čo je pre nich skutočná priorita. Som znechutený!!! Je načase zvážiť definitívny odchod zo SR!," rozhorčene reagoval v statuse na sociálnej sieti.

O tom, že problémy s financovaním hydrometeorologického ústavu pretrvávajú už dlhšiu dobu svedčí aj fakt, že už v minulosti sa objavili problémy so zabezpečením personálu. Ústavu sa podobne ako inšpekcie životného prostredia dotklo prepúšťanie. Ak by musela táto dôležitá inštitúcia skončiť svoju činnosť, štát by prišiel o milióny eur na sankciách z Bruselu. Svoje údaje o meraniach kvality ovzdušia totiž musia odovzdávať Európskej únii.

