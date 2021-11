Vážny problém je najmä to, že na skládkach odpadov skončí stále viac ako polovica vyprodukovaných komunálnych odpadov. Slovensku tak opäť hrozia vysoké pokuty. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

Európska komisia pritom od apríla 2017 vedie už jedno konanie pre nesprávnu aplikáciu smernice o skládkach odpadov. V najnovšom prípade upozorňuje na nedostatky, ktoré zistili vo všetkých navštívených lokalitách, a to na 111 skládkach na Slovensku.

Ministerstvo deklaruje, že si vážnosť tohto konania uvedomuje a zdôrazňuje, že za posledný rok a pol prijalo potrebné opatrenia. Ubezpečuje, že podpora triedenia a recyklácie odpadov a výrazné zníženie skládkovania sú preň prioritou.

"Zo všetkých síl sa snažíme ochrániť obyvateľstvo, a preto prijímame opatrenia, aby každá skládka odpadov spĺňala všetky požiadavky, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy a čo najviac podporujeme triedenie, recykláciu a znižujeme skládkovanie odpadov," zdôraznil minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO).

Ministerstvo sa podľa jeho vyjadrení sústredí v prvom rade na to, aby sa posilnilo triedenie odpadu priamo pri zdroji jeho vzniku, a to hlavne v mestách a obciach. Pripomína, že nesprávne zaobchádzanie s odpadom môže mať zničujúce následky pre ľudské zdravie a nebezpečné látky z odpadu by mohli znečistiť pitnú vodu a pôdu.

tiež, že v poslednom období uskutočnilo viaceré legislatívne zmeny a aktivity v boji proti skládkovaniu i pre zlepšenie recyklácie. Patrí medzi ne napríklad zavedenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu od januára 2021, keďže práve biologicky rozložiteľný odpad tvorí priemerne 40 - 45 percent zmesového komunálneho odpadu, či zavedenie zálohovania jednorazových obalov na nápoje (PET, hliník) od 1. januára 2022.

Aktivity sú zamerané aj na propagáciu triedeného odpadu, zákaz skládkovania potravinového odpadu z veľkoobchodu, maloobchodu a distribúcie či poskytovanie príspevkov samosprávam.