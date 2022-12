Slovensko je na prahu rozpočtového provizória, ktoré nevyhovuje nikomu. Politici by mali počas neho menší manévrovací priestor na narábanie s verejnými financiami a ľudia to pocítia na kvalite života. Nemusí to byť však až také dramatické, ako sa na prvý pohľad zdá. A je tu stále šanca, že rozpočet na rok 2023 z dielne ministra financií Igora Matoviča (49) bude po určitých úpravách schválený.

Rozpočet na rok 2023 rátal s výdavkami vo výške 35,04 miliardy eur, čo je oproti súčasnému navýšenie o 6,5 miliardy. Viac peňazí totiž treba na pomoc rodinám a dôchodcom pre infláciu, na platy lekárov, učiteľov, ako aj zastropovanie cien energií. Ak sa však rozpočet neschváli, štát bude môcť míňať oveľa menej. „Každý mesiac budeme môcť minúť 1/12 výdavkov z roku 2022,“ povedal Martin Šuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).

Štát teda bude musieť zvažovať, na čo peniaze použijeme. „Neobával by som sa znížení miezd lekárov, učiteľov a štátnych zamestnancov, lebo aj v provizóriu bude musieť štát dodržiavať všetky zákonné nároky,“ povedal Šuster s tým, že štát bude šetriť vo verejnom obstarávaní, v rezorte obrany, investíciách, opravách alebo nákupoch tovarov pre verejnú správu. Podľa odborníka nebude napríklad postavená žiadna cesta, neopraví sa most a podobne, ale občania pomoc dostanú.

Ľudí asi najviac zaujíma prípadné zdražovanie elektriny, plynu a tepla. S tými sa však podľa Šustera bude musieť popasovať štát: „Samotných domácností by sa to dotknúť nemalo, lebo bol upravený zákon o regulácii cien, kde počas energetickej krízy to na seba prevzala vláda.“ Problém je, že rozdiel medzi trhovými cenami a nízkymi regulovanými cenami by mal distribútorom energií vyplatiť štát. „Je možné, že štát uprednostní faktúry pre distribútorov, aby ich udržal v dobrej kondícii, ale aj to, že príde k oneskoreniu splátok a teda využijeme distribútorov, aby úverovali štát a potlačíme pred sebou dlh,“ dodal odborník.

