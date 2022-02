Slovensko zasiahla VEĽKÁ vlna zdražovania: Pellegrini vypenil. AHA, ako Hegerovi naložil! ×

Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) by sa mal ísť pozrieť do najbližšej predajne potravín, aby zistil ako "kvalitne" sa Slovensko pripravilo na vlnu zdražovania. Predseda mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini tým reagoval na premiérove vyhlásenia v diskusnej relácii Sobotné dialógy, že okolité štáty pri opatreniach kompenzujúcich rast cien energií a potravín len dobiehajú to, čo Slovensko už urobilo.