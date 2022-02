Ide o reakciu na sobotný (26. 2.) večerný telefonát premiéra SR Eduarda Hegera (OĽANO) s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. "Spýtal som sa ho, ako vie Slovensko ešte pomôcť. Ukrajinským vojakom začína dochádzať munícia a preto som na nedeľu okamžite zvolal vládu, aby sme mohli čím skôr na žiadosť reagovať," vyhlásil ešte v sobotu predseda vlády.

Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) priblížil, že v nedeľu schválili muníciu, ktorú Ukrajina požadovala a Slovensku ju mohlo poskytnúť zo skladov ozbrojených síl. "Hovoríme o systémoch protivzdušnej obrany či protitankových strelách," priblížil s tým, že vláda je pripravená pomôcť aj v budúcnosti.

Šéf rezortu upozornil, že Slovensko poskytuje Ukrajine vojenský materiál, ale vojensky nezasahuje do konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. Ukrajina má podľa Naďa právo si kúpiť alebo získať materiál od ktorejkoľvek krajiny na svete.

"My si dávame veľký pozor, aby nikto nemohol povedať, že sme zasiahli vojensky do tohto konfliktu. Neuvidíte jedného vojaka, jeden kus techniky ktorejkoľvek krajiny NATO na území Ukrajiny. Dávame si obrovský pozor, aby sme nedali ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi žiadnu zámienku na to, aby rozšíril 'vojnové šialenstvo' na ďalšie krajiny," vyhlásil minister.

Aj v sobotu schválila vláda SR pomoc Ukrajine vo forme vojenského materiálu takmer za 11 miliónov eur. Ide konkrétne o desať miliónov litrov nafty, 2,4 milióna litrov leteckého benzínu či 12.000 kusov 120-milimetrovej munície.