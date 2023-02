Stálicou je iba bývalý člen klubu Obyčajných ľudí Martin Čepček (44). Pod návrh sa teraz okrem neho podpísalo ďalších pätnásť poslancov vrátane Anny Záborskej (74) a Milana Kuriaka (52). „Práca počas nedele neumožní tráviť voľný deň s rodinou,“ píše sa v odôvodnení zákona.

Výnimkou majú byť tri nedele pred Vianocami a jedna pred začatím školského roka. Zákaz by sa dotkol všetkých potravín, obchodov s oblečením či obuvou. Pumpári, čašníci alebo robotníci vo fabrikách majú pracovať aj v nedeľu. Kuriak pritom sám vlastní horskú chatu, ktorá ostane aj počas nedele otvorená. „To je iné, musia pripraviť izby pre ďalších hostí,“ vysvetlil Kuriak pre sme.sk.

Najhlučnejším odporcom nedeľného zákazu predaja je SaS, ktorá proti schváleniu zákona spustila aj petíciu. Za prvý deň ju podpísalo 3-tisíc ľudí. Liberálom najviac prekáža, že zamestnanci prídu o možnosť privyrobiť si príplatkami za prácu v nedeľu, občania o možnosť nakupovať a tiež obmedzenie podnikania. „O prácu môže prísť 1 700 zamestnancov (niektoré odhady hovoria až o troch tisíckach, poznámka redakcie),“ vysvetlil Richard Sulík s tým, že obmedzenia sa dotknú aj desaťtisícov študentov, ktorí si privyrábajú počas víkendov. Predpokladaná suma, o ktorú príde predavačka za jeden rok, sa odhaduje od 500 do tisíc eur. „Strata pre štátny rozpočet bude 31 miliónov eur,“ píše sa v stanovisku ministerstva financií.

Za návrh zákona chcú zahlasovať poslanci OĽaNO, Smeru a predpokladá sa, že aj ĽSNS a Republika. Okrem SaS je proti aj Hlas. „Nemyslím si, že je správne, aby poslanci diktovali, či si ľudia v týchto ťažkých časoch môžu privyrobiť,“ zdôraznila podpredsedníčka Hlasu Denisa Saková (46). Poslanci Sme rodina budú hlasovať tak, ako uznajú za vhodné. „Čakajú nás ťažké časy pre ekonomickú krízu a my sa tu vybíjame, či obchody v nedeľu áno, alebo nie, a ktoré,“ zdôvodnil šéf Sme rodina Boris Kollár (57).

Medzi argumenty navrhovateľov patrí aj to, že obchodníci počas nedieľ ušetria náklady za energie. Odborníci sa však ironicky pýtajú, či by nebolo vhodné zatvoriť prevádzky na celý rok, aby nemuseli platiť za svetlo a teplo vôbec.

Proti návrhu sa vyjadrili napríklad INESS, Iniciatíva slovenských maloobchodníkov a Podnikateľská aliancia Slovenska. Predkladatelia a podporovatelia zákona pripúšťajú zmeny, ako napríklad to, že príplatky za nedeľnú prácu sa predavačkám presunú na sobotu. V hre je aj to, že v nedeľu sa bude môcť robiť až od 16.00. Podľa Sulíka je to však čisto ideologická téma. „Počuli ste niekedy liberála, že by chcel zakázať veriacim návštevu kostola napríklad v pondelok? Nikdy,“ porovnáva bývalý minister hospodárstva.

O nedeľňajšom zákaze predaja by mali poslanci parlamentu hlasovať už zajtra.

