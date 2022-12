Víťazom internetovej ankety denníka Plus JEDEN DEŇ sa stal Smer-SD so ziskom 35 percent. Po 11 percent mali OĽaNO a Národná koalícia, s desiatimi percentami nasledujú Hlas a Sme rodina. Osem percent získala Republika, Progresívnemu Slovensku by odovzdalo hlas 6 percent respondentov a strane SaS iba 3 percentá. Ostatné politické subjekty v ankete výrazne nezabodovali.

Podľa politológa Tomáša Koziaka z Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM v Prešove sa voľby uskutočnia v čo najskoršom termíne. „V záujme väčšiny politických strán, ktoré v parlamente sú, je to čím skôr. Z pochopiteľných dôvodov ich nechcú len OĽaNO a strana Za ľudí. Výrazný hlas však bude mať Sme rodina, ktorá si želá, aby táto agónia nepokračovala,“ vysvetľuje odborník. SaS podľa neho prečíta politickú realitu, ktorá je taká, že v záujme väčšiny strán je mať voľby čím skôr.

Tomáš Koziak tvrdí, že čo najskorší termín najviac vyhovuje opozičným stranám Smer-SD a Hlas-SD. „Potrebujú čo najskoršiu zmenu vlády v súvislosti s vyšetrovaniami aj preto, že sú najvýraznejšími kritikmi tejto vlády. Navyše ich preferencie sú skutočne vysoké,“ zdôrazňuje.

Zásadnou otázkou je podľa politológa koaličný potenciál. Strana Smer-SD a Robert Fico ho má podľa neho minimálny. „Dovolím si tvrdiť, že vláda, v ktorej by bol Robert Fico, by mala možné problémy so zahraničnou akceptáciou. On sa zbližoval so stranami, ktoré považujeme za extrémistické a fašistické,“ mieni odborník. Zdôrazňuje tiež, že Pellegrini je politik, ktorý môže mať pred sebou politickú budúcnosť, a ak by sa spojil s Ficom, v rámci jeho perspektívy by to mohlo znamenať problémy.

Čo sa týka kľúčového hráča posledných dní, strana Sloboda a solidarita má podľa Koziaka určite väčší koaličný potenciál ako Robert Fico a jeho politická strana. „Ide o to, ako bude SaS vyzerať a či Richard Sulík zostane na čele strany. Neviem si napríklad predstaviť, že by OĽaNO opäť fungovalo spolu s SaS,“ vysvetľuje odborník.

Čo sa týka nepredstavenej politickej strany bývalého premiéra Mikuláša Dzurindu, politológ je skeptický. „Neviem o tom dohromady nič, občas sa len objavia nejaké mená súvisiace s miniatúrnymi politickými stranami. Neplatí však matematika, že ak dáme dokopy štyri dvojpercentné strany, budeme mať osem percent,“ prízvukuje na záver Tomáš Koziak

