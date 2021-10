Cez Slovensko sa má presunúť mrak oxidu siričitého, pochádzajúceho z chrliacej sopky na španielskom ostrove La Palma. Informoval o tom portál iMeteo.

Poveternostné podmienky podľa meteorológov odľahčia obyvateľov ostrova, ktorí s magmou a dymom bojujú už mesiac. Európanov však tento postup jedovatého mraku nepoteší, presunúť sa má totiž priamo nad Európu a neminie ani Slovensko.

„Jeden z najnebezpečnejších plynov, ktorý táto vybuchnutá sopka produkuje, je oxid siričitý. Podľa odhadov už sopka do atmosféry vyvrhla takmer 300 000 ton oxidu siričitého (SO2). Oxid siričitý (SO2) je spolu s oxidom dusičitým (NO2) najčastejšou príčinou kyslých dažďov, ktoré sa vyznačujú neobvykle nízkym pH v rozmedzí od 4 do 4,5,“ informovali meteorológovia. Dodávajú, že práve kyslé dažde spôsobujú ničenie lesov a zvyšujú kyslosť pôdy.

Teplý vzduch, ktorý sa spolu s oxidom siričitým dostane do Európy, mal už dnes zasiahnuť Francúzsko a južné Anglicko, vo večerných hodinách sa mal v extrémnych koncentráciách nachádzať nad Nemeckom. Nad Slovenskom by sa mal nachádzať už zajtra. K zemi by ho však z atmosféry mal dostať až dážď, ktorý by mal prísť zo štvrtka na piatok.

„Našťastie sa však očakáva, že vyvolaný kyslý dážď bude mať len veľmi mierne znížené pH. Očakávaný dážď, ktorý čaká naše územie by tak našťastie nemal spôsobiť nejaké závažnejšie škody na životnom prostredí,“ dodali meteorológovia.