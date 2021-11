Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na internetovej stránke covid-19.nczisk.sk.

Z 9171 ľudí s pozitívnym PCR testom nebolo takmer 71 percent zaočkovaných.

"Najviac pozitívne testovaných bolo v Prešovskom kraji, najmenej v Nitrianskom," doplnila hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová. Pozitívny antigénový test malo 2542 ľudí, z nich viac ako 72 percent nebolo zaočkovaných.

"V nemocniciach sa blížime k zlomovej hranici 3000 pacientov. Je ich len o troch menej," skonštatovala Eliášová. V zdravotníckych zariadeniach je aktuálne s ochorením COVID-19 2997 osôb, na JIS je 268 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 256 osôb. Takmer 82 percent z pacientov nie je zaočkovaných, alebo má len jednu dávku očkovacej látky.

Prvú dávku očkovacej látky dostalo v piatok 7310 osôb, spolu ju má 2.573.797 ľudí. Druhou dávkou vakcíny zaočkovali 2362 ľudí, spolu ju dostalo na Slovensku 2.333.636 osôb.

Rebríček portálu Our World in Data

Aktuálny rebríček portálu Our World in Data ukazuje, že Slovensko je so sedemdňovou incidenciou 11 500 nových prípadov na milión obyvateľov krajinou s najhoršou nahlásenou epidemickou situáciou na svete.

Situácia s covidom je u nás najhoršia na svete Zdroj: ourworldindata.org

Najhoršia situácia je v Stropkove

Najhoršia situácia je aktuálne v okrese Stropkov. Sedemdňová incidencia je v okrese približne 1 500 nových PCR prípadov na 100 000 obyvateľov. Za ním nasleduje okres Žilina s incidenciou takmer 1400 prípadov, Banská Bystrica a Topoľčany s incidenciou vyše 1300 prípadov. Informuje o tom DENNÍK N.