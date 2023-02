"Správny výber školy je základom pre spokojnosť v ďalšej pracovnej kariére. V našom regióne máme dostatok možností, aby si deviataci našli také zameranie, ktoré im pomôže rozšíriť obzor a vedomosti a uplatnia sa na trhu práce. Aj v rôznych remeselných pozíciách a povolaniach, ktoré sa už dnes považujú za nedostatkové, prípadne vymierajúce. Platí však staré známe, že remeslo má zlaté dno,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

"V našom regióne máme dostatok možností, aby si deviataci našli také zameranie, ktoré im pomôže rozšíriť obzor a vedomosti a uplatnia sa na trhu práce," povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Zdroj: facebook/Rasťo Trnka

Medzi súťažiacim študentmi sa nestratili ani dvaja budúci murári – Gabriel Kostelník (17) a Jakub Hreha (16) z Prešova, ktorí spoločne uviedli: „Murári sú žiadaní, je nás málo. Baví nás to, skúšame to aj doma a všetko, čo sme doteraz postavili, stále drží. Myslíme si, že o toto povolanie bude stále veľký záujem a robota bude aj slušne zaplatená. Aspoň čistých tisíc eur vždy poteší a možno si raz postavíme aj vlastné domy.“

Podobne sa tešil tiež Dominik Nagy (17) z obce Milhosť, ktorý sa učí za stolára. "Momentálne vyrábam nôžku pod tzv. kozu. Sám som už doma zhotovil vtáčie búdky, či varešky, ale aj stoličku. Remeslo ma musí uživiť, pričom by to malo byť okolo tisícky na mesiac,“ povedal denníku Plus JEDEN DEŇ. Menej si trúfa zarábať len budúca krajčírka Patrícia Gallová (18) zo Svinice: „Som v poslednom ročníku a aspoň 600 eur by mal byť môj plat. Viem si však aj privyrobiť šitím, lebo mi to ide od ruky. Šijem si sama a často a dokázala by som si ušiť aj svadobné šaty.“

Talentovaní žiaci zo SOŠ Kukučínova v Košiciach predviedli, v čom sú zruční. Zdroj: archív SOŠ, KSK

Oragnizátor zaujímavej školskej súťaže Tomáš Belobrad, ktorý je majstrom na SO Kukučínova potvrdil, že viaceré remeslá a profesie na ich škole sú nedostatkové. „Veľký záujem zo strany klientov je o vodoinštalatérov a vôbec technikov, lebo vodárenskej spoločnosti na východe chýba veľa týchto pracovníkov. Podobne sú na tom strechári, tesári, murári, maliari. Tieto remeslá sú veľmi dobre ohodnotené a to nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku,“ uzavrel majster.