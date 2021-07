Štandardne sa na to využíva COVID preukaz EÚ alebo potvrdenie o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19. Vyplýva to z vyhlášky, ktorá nadobudne účinnosť 9. júla. Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Za plne zaočkovanú osobu sa bude považovať taká, ktorá je najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny. Ďalej tá, ktorá je najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii jednodávkovej vakcíny či najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Tiež sa za plne zaočkovanú osobu bude prechodne do 9. augusta považovať osoba po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou alebo dvojdávkovou schémou okamžite po podaní prvej dávky.

