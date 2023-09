Parkovanie na chodníkoch sa pre mnohých Slovákov už čoskoro stane minulosťou. A motoristov od októbra čaká zmena, podľa ktorej im môže za porušovanie zákona hroziť nemalá pokuta. O tom, ako bude tzv. "chodníková novela" vyzerať v praxi sa exkluzívne pre denník Plus JEDEN DEŇ rozhovoril dopravný analytik Jozef Drahovský.

Kým doposiaľ mohli autá parkovať na chodníku pokiaľ ponechali voľného aspoň jeden a pol metra a dopravné značenie nehovorilo inak, od prvého októbra príde k veľkej zmene. "Po novom bude možné parkovať na chodníku naopak len vtedy, ak je to dopravným značením dovolené," ozrejmuje novinky bezpečnostný analytik Jozef Drahovský.

Pokiaľ ide o motocykle, bicykle či elektrické kolobežky, tie aj naďalej budú môcť parkovať na chodníkoch avšak za predpokladu, že chodcom prenechajú jeden a pol metra.

Drahovský jedným dychom dodáva, že úprava zákona sa výrazne dotkne napríklad miest, kde sa pri výstavbe počítalo s širšími chodníkmi, na ktorých mohli autá parkovať dvoma kolesami. "Dnes na takýchto miestach nebude parkovanie možné, pokiaľ nebude osadené príslušné dopravné značenie."

Problém s parkovaním podľa analytika pocítia najmä menšie mestá a obce, ktoré nebudú mať dosť financií na vybudovanie nového dopravného značenia. "Pre takúto zmenu je potrebné pripraviť návrh, následne zvolať mestské zastupiteľstvo, ktoré túto zmenu zapracuje do rozpočtu. Potrebuje dopravného projektanta pre vypracovanie dopravného projektu so všetkými náležitosťami. Následne požiadať cestný správny orgán o schválenie zmeny dopravného značenia. Treba vysúťažiť dodávateľa dopravného značenia. A tiež značenie objednať a zaplatiť, čo je časovo aj finančne náročné," vymenúva potrebné úkony odborník.

Dobrou správou je, že aj napriek negatívam nás podľa Drahovského parkovací kolaps nečaká a to ani vo väčších mestách. "Nepoužil by som slovo kolaps. No skutočne hrozí, že mnohí nebudú mať kde zaparkovať," skonštatoval Drahovský. Ktorý je presvedčený, že v nemalej miere bude záležať od prístupu jednotlivých miest. "Niektorí sa vyjadrili v zmysle, že parkovanie na chodníkoch budú tolerovať, až kým sa nepodarí mestu zrealizovať nové dopravné značenie. Iní sa však nechali počuť, že budú bez milosti rozdávať najvyššie možné pokuty," upozornil.

Drahovský verí, že k zmenám prichádza neuvážene. "Každá obec, ktorej prekážalo státie aut na chodníku, ho predsa mohla dopravným značením zakázať. Teraz sa otočila logika zákona a takéto zmeny si vyžiadajú obrovské finančné náklady, čo považujem za zbytočné," súdi odborník, ktorý nateraz nepredpokladá ani výrazne zvýšenie komfortu pre chodcov.

Zníženie počtu aut v rámci veľkých miest sa podľa Drahovského dalo dosiahnuť zákazom parkovania na vybratých miestach či zvýšenými poplatkami. "Najlepším spôsobom motivácie ľudí využívať hromadnú dopravu, je spoplatnené parkovanie. Vodič sa vždy bude riadiť ekonomicky a uvažovať, koľko ho bude stáť povezdme parkovanie v centre mesta," uzavrel.