Minimálne tri hodiny telesnej výchovy do týždňa! Zákon, ktorý má priniesť viac pohybu do základných či stredných škôl, mnohí chvália, no viacero školských organizácií ho označuje za nesystémový!

Vyučovací predmet telesná a športová výchova by mohla byť povinným predmetom v základných školách v rozsahu minimálne troch hodín týždenne a v stredných školách dve hodiny týždenne. Vyplýva to z novely školského zákona, ktorú v utorok poslanci Národnej rady posunuli do druhého čítania. Výnimku by mali podľa návrhu základné školy, ktoré majú menej ako päť tried, keďže sa predpokladá, že nemajú telocvičňu.

Telesná výchova - ilustračný záber Zdroj: Radovan Stoklasa

Predkladatelia tvrdia, že telesná a športová výchova je jediným predmetom, ktorý má priamy vplyv na fyzické aj duševné zdravie detí a mládeže. Navrhovaná legislatíva by v prípade schválenia mohla byť účinná od 1. septembra.

„Obezita je medzi našimi deťmi obrovským problémom, ktorý sa pre pandémiu za posledné dva roky ešte zhoršil," konštatuje pediatrička Elena Prokopová, ktorá však nie je presvedčená o tom, že tri hodiny telocviku týždenne prinesú z tohto pohľadu požadovaný efekt.

ŠOKUJÚCE SLOVÁ LEKÁRKY NÁJDETE V GALÉRII

„Tri hodiny telesnej výchovy zrejme nepomôžu ovplyvniť návyky našich detí. Osobne to vnímam tak, že slovenské deti sa prestali prirodzene hýbať. A hoci pre mnohé z nich je telesná výchova skutočne jediným pohybom, zrejme to nebude stačiť na to, aby deti prestali trpieť obezitou," zamýšľa sa lekárka. Za zváženie by podľa Prokopovej stála skôr zmena systému vyučovania. „Telesná výchova by zrejme mala u detí budovať lásku k športu a pohybu, nie ich nútiť do konkrétnych typov športov, akými sú napríklad beh či atletika," uzatvára.

Na snímke predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský Zdroj: Dano Veselský

"Pohyb je v detskom veku veľmi dôležitý a je aj prirodzenou formou prevencie pred viacerými chorobami," dodáva pediater Peter Visolajský. "Pediatria je vo všeobecnosti najmä o prevencii. Tak, ako nastavíme fungovanie organizmu v detskom veku, tak sa bude sa bude vyvíjať a fungovať po celý život," prívzvukuje lekár, ktorý poslaneckú iniciatívu víta. "Celkovo v našej spoločnosti pohybu ubúda. A pri deťoch môže mať jeho nedostatok naozaj vážne nepriaznivé následky," konštatuje Visolajský, ktorý v závere vyzval rodičov, aby sa ich deti "čo najmenej vyhýbali telesnej výchove a športu."

Národná rada Slovenskej republiky - ilustračný záber Zdroj: Jaroslav Novák

Podľa viacerých školských organizácií je opatrenie v súčasnej situácii nepremysleným a nesystémovým riešením, ktoré drvivá väčšina riaditeľov nedokáže reálne zabezpečiť. Organizácie adresovali ministrovi školstva Jánovi Horeckému (54) stanovisko, v ktorom síce zdôraznili potrebu zvýšenej pohybovej aktivity na zlepšenie fyzického a psychického zdravia detí, avšak upozornili na to, že „jej zavedenie bez zohľadnenia ďalších súvislostí by dostalo drvivú väčšinu riaditeľov a zriaďovateľov do pozície vazalov úlohy, ktorú v súčasnosti z viacerých dôvodov nedokážu ani reálne zabezpečiť“.