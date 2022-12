"Navštívil som Ukrajinu, bol to silný zážitok," napísal na sociálnej sieti minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) po štvrtkovej návšteve ukrajinskej metropoly - Kyjeva, kde pricestoval spolu s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislavom Káčerom a ministrom hospodárstva Karlom Hirmanom. Cieľom pracovnej návštevy bolo potvrdiť pokračujúcu podporu Slovenska pre Ukrajinu.

"Na začiatku pracovnej cesty sme boli v meste Irpiň, kde sme sa stretli so zástupcom starostu, ktorý nám autenticky porozprával o intenzívnom bombardovaní v lokalite. Výsledkom je vyše 70% zničenej infraštruktúry, množstvo ranených a žiaľ, aj mŕtvych. Neprípustné, neospravedlniteľné!" píše Naď. Trojicu ministrov prijali ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a prvý podpredseda Najvyššej rady Ukrajiny Oleksandr Kornienko. Rokovali tiež s premiérom Denisom Šmyhaľom a so svojimi rezortnými partnermi.

Minister obrany sa stretol aj s ukrajinským ministrom obrany - Oleksim Reznikovom, ktorého Naď nazval svojím priateľom. "Informoval som, že Slovensko poskytne tzv. zimný balík pomoci v hodnote približne 800-tisíc eur. Obsahuje nesmierne potrebné materiálové vybavenie v podobe benzínových generátorov, zimnej výstroje, elektrocentrál a transformátorov, ďalej je to materiál pre teplárenstvo a potravinové dávky," píše Naď. "Okrem toho tiež odmínovacie komplety Božena v hodnote 1,8 milióna eur, balistické vesty v hodnote 1,2 milióna eur a ďalšiu vojenskú pomoc v hodnote okolo 6,3 milióna eur," dodal ďalej minister obrany. FOTKY NAĎA Z UKRAJINY NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

"Aj takto budeme naďalej podporovať suverénnu a nezávislú Ukrajinu v jej medzinárodne uznaných hraniciach. Podmienky na ukončenie Ruskom vedenej vojny musí stanoviť Ukrajina a ukrajinské vedenie ich už viackrát verejne a jasne formulovalo. Kľúčové je ukončenie všetkých vojenských aktivít a stiahnutie všetkých ruských vojsk a predstaviteľov okupačnej správy z celého ukrajinského územia. Následne sa začne proces vyšetrovania a spravodlivého potrestania všetkých páchateľov násilností a vojnových zločinov, ktorých sa Rusko na Ukrajine dopustilo," vyhlásil Káčer po stretnutí s ministrom zahraničných vecí Ukrajiny Dmytrom Kulebom.

"Do Kyjeva sme neprišli s prázdnymi rukami. Chceme, aby Ukrajina vydržala počas nadchádzajúceho zimného obdobia, preto jej Slovensko poskytne generátory, teplovzdušné ohrievače a materiál na opravu poškodenej energetickej infraštruktúry, prikrývky, vankúše či lekárničky," povedal minister Káčer. Rozsah škôd, ktoré brutálna ruská agresia spôsobila, označil za enormný.

"Odovzdávam Vám ďakovné pozdravy od miestnych, ktorí si nesmierne vážia všetko, čo pre nich ako krajina robíme. Ako zodpovední susedia a priatelia im budeme zo všetkých síl aj naďalej pomáhať. Pretože na to majú právo, zaslúžia si to a je to našou morálnou povinnosťou," napísal tiež Naď. "O čom bolo stretnutie s prezidentom Zelenským to si nechám na samostatný status," píše v závere tajnostkársky šéf rezortu obrany.

Prečítajte si tiež: