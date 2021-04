Slovenskí biskupi očakávajú UVOĽNENIE OPATRENÍ: Vrátia sa veriaci späť do kostolov?

Slovenskí biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa po uvoľnení protipandemických opatrení primeraným spôsobom začali vracať do kostolov. Poukazujú na COVID automat, podľa ktorého by Slovensko malo čoskoro prejsť z čiernej do bordovej fázy.