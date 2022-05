Slovenské väzenstvo prejde VEĽKÝMI zmenami! Rozšírenie možnosti návštev, telefonovania a...

Slovenské väzenstvo by malo prejsť do roku 2030 viacerými zmenami. Mali by priniesť častejšie využívanie alternatívnych trestov k odňatiu slobody či zvýšenie minimálnej ubytovacej plochy na jednu väznenú osobu. Odstrániť by sa mali tiež veľkokapacitné cely v starších väzniciach. Vyplýva to z Koncepcie väzenstva SR na roky 2022 - 2030, ktorú vo štvrtok odobrila vláda SR.