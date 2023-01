Najskôr prišlo o poštu sídlisko Lány a teraz Rozkvet. „Slovenská pošta argumentuje slabou vyťaženosťou pôšt. Rozkvet má však viac ako 10-tisíc obyvateľov, čo je viac ako akákoľvek obec na Slovensku a viac ako polovica okresných miest Slovenska. Pošta na sídlisku Lány je v blízkosti nemocnice, ktorej spádovosť je takmer pre 200-tisíc obyvateľov regiónu. Zrušenie považujeme za absolútne neakceptovateľné," vyhlásil primátor mesta Karol Janas. Primátor zároveň uviedol, že mesto dokonca ponúklo pošte nové priestory, za ktoré by nemusela platiť. Napriek tomu neuspeli.

Radnica sa však nevzdáva a včera sa opäť obrátila na vedenie štátneho podniku. „Veríme, že ešte príde k nejakým rokovaniam. V súčasnosti zvažujeme aj ďalšie kroky,“ povedal primátor s tým, že nesúhlasí s tvrdením pošty o slabej vyťaženosti pobočiek, keďže obe sa nachádzajú na veľkých sídliskách.

Podľa hovorkyne Slovenskej pošty Ivety Dorčákovej na oboch považskobystrických poštách, ktoré sa rušia, zaznamenali dlhodobo klesajúci záujem o služby. „Klienti vybavia takmer všetko, na ktoré boli doteraz zvyknutí, u svojho doručovateľa a poštového kuriéra,“ upokojuje ľudí pošta s tým, že skončenie kamennej prevádzky neznamená, že pošta z danej obce odchádza. Podľa hovorkyne Dorčákovej sa mení len forma a spôsob poskytovania služieb.

Názor vedenia mesta, že obe pobočky sú však vyťažené, zdieľajú aj samotní obyvatelia. „Pošta nám bude určite chýbať. Znepríjemní to život najmä mamičkám s deťmi, ktoré budú musieť chodiť až do mesta,“ povedala obyvateľka sídliska Rozkvet Marta. „Pošta slúžila všetkým a oni ju chcú zatvoriť, veď to je nenormálne! Prečo neskrátia pracovný čas, nenechajú pracovníčku len na jednu zmenu?V dedinách zatvárajú pobočky, takže aj hlavná pošta je extrémne preťažená. Už nám zostane len tá, čo bude hrozné,“ hnevá sa Zdenka Hlavčová, ktorá pracuje v potravinách susediacich s poštou na sídlisku Rozkvet. "Znamená to obmedzenie, znamená to, že na hlavnej pošte budú obrovské rady, čo už sú tam teraz a neviem si predstaviť, koľko času stratíme tým, že sa tam postavíme do rady,“ povedal obyvateľ sídliska Rozkvet Michal Bôtoš.

Považská Bystrica však nie je jediná, ktorá prichádza o tieto prevádzky. Štátny podnik začal s rušením už 1. apríla 2021 a išlo najmä o malé pobočky v obciach. Dôvodom bol úbytok klientov a výrazne menší záujem o poštové služby. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil zrušenie 99 pobočiek. V roku 2022 skončilo svoju činnosť ďalších 35 pobočiek.

„Slovenská pošta pozorne a dlhodobo sleduje vývoj a pravidelne analyzuje situáciu v pobočkách. Samozrejme, jedným z hlavných posudzovaných aspektov je záruka geografickej dostupnosti pôšt a zohľadnenie poštu obyvateľov obce či mesta. Pri analýze sa berú do úvahy aj ekonomické a legislatívne aspekty, trendy vývoja a ak je prevádzka pošty vyhodnotená ako neefektívna z viacerých hľadísk, pošta podá Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad) návrh na jej zrušenie. Regulačný úrad rozhoduje o skončení činnosti pobočky vždy individuálne. Až po kladnom rozhodnutí regulátora môže byť činnosť pobočky skončená,“ povedala hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková. Podľa hovorkyne na oboch považskobystrických poštách, ktoré sa rušia, zaznamenáva pošta dlhodobo klesajúci záujem klientov o služby.