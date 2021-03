Novú samohybnú kanónovú húfnicu Zuzana 2 v týchto dňoch testujú profesionálni vojaci. V prípade úspešných skúšok očakáva rezort obrany dodanie prvých piatich kusov húfnic do 15. apríla. TASR to potvrdila hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

Vojaci na úvod preverovali schopnosti novej techniky pri jazde v teréne či brodení na cvičisku v Sučanoch. Neskôr sa majú presunúť do Kamenice nad Cirochou, kde preveria aj kanón a guľomet novej samohybnej kanónovej húfnice.

"Samohybná kanónová húfnica Zuzana 2 je oproti svojej predchodkyni ShKH Zuzana 2000 vybavená novým podvozkom T 815-7, kanónom s dĺžkou 52 kalibrov, guľometom M2HB-QCB Browning 0.50, obrannými prostriedkami a tiež novou kabínou," priblížil rezort na sociálnej sieti.

Po prvých piatich kusoch by mali prísť podľa zmluvy ďalšie štyri húfnice do 30. júna, osem kusov by mali dodať do 15. decembra a posledných osem do 15. decembra 2022.

Nákup 25 húfnic Zuzana 2 schválila vláda v roku 2018 počas pôsobenia ministra obrany Petra Gajdoša (SNS). Sú produktom slovenského obranného priemyslu. Náklady predstavujú vyše 172 miliónov eur s DPH. Termín dodania sa pre pandémiu viackrát posúval.

Druhá generácia húfnic Zuzana doplní 16 kusov húfnic 2000 Zuzana, ktoré armáda nakúpila v rokoch 1998 až 2000. Samohybná kanónová húfnica Zuzana 2 je autonómny delostrelecký zbraňový systém so samočinným nabíjaním.