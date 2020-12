Dôvera v mainstreamové média v posledných rokoch výrazne klesla a to napriek tomu, že práve tie podliehajú najprísnejším kontrolám a uverejnenie nepravdivej či nepodloženej informácie má práve pre ne najvážnejšie dôsledky. Ako nám vo veľkom rozhovore prezradil Vladimír Pčolinský, šéf Slovenskej informačnej služby (SIS), tá podozrivé aktivity a uverejňovanie klamlivých informácii na sociálnych sieťach pozorne sleduje.

Ani fakt, že slovenská polícia z vlastnej iniciatívy vytvorila facebookovú skupinu, kde si môžete overiť pravdivosť informácii šíriacich sa slovenským internetom (Hoaxy a podvody - Polícia SR). A dokonca ani aktivity stránky konspiratori.sk, kde nájdete zoznam pochybných internetových stránok, však extrémne rýchlemu šíreniu dezinformácií nezabránili a práve tie zrejme vyvolali obrovský strach u spomínanej Kvetky.

Kvetka prostredníctvom sociálnej siete uverejnila zúfalé varovanie pred biblickým znamením šelmy, pričom svoje tvrdenia opierala zrejme o informácie získané prostredníctvom pochybných stránok. "A je to tu. EÚ schválila od 1. januára povinné čipovanie," píše Slovenka, ktorá dokonca uverila výmyslu, že matkám, ktoré by sa čipovania báli, by vlády odoberali deti. "Zubuďte sa všetci a bojujte o holé životy! Alebo si dáte radšej čip s číslom Satana? napísala.

Polícia prostredníctvom sociálnej siete výmysly, samozrejme, okamžite dementovala. A vystrašeným Slovákom odporučila hľadať overené informácie na stránkach polície či ministerstva zdravotníctva. Celý status Slovenky Kvetky, ako aj vyjadrenie polície nájdete v galérii.