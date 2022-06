Kvôli plynu si siahneme hlboko do peňaženiek. Ceny môžu podľa odborníkov drasticky vzrásť v budúcom roku. Ešte začiatkom apríla upozornil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, že ceny elektriny a plynu pre regulovaných odberateľov (domácnosti) môžu v roku 2023 vzrásť o 80 až 100 percent oproti súčasnosti a v prípade tepla o vyše 40 percent.

VIDEO Ako veľmi sme závislý od Ruska? Minister Sulík zhodnotil sankcie, zásoby ropy a plynu

Hovorca úradu Radoslav Igaz vysvetľoval, že extrémne vysoké a nestabilné trhové ceny energií sú pod vplyvom viacerých bezprecedentných faktorov, napríklad dodávky zemného plynu z Ruska či vplyv vojny na Ukrajine na globálnu ekonomiku.

Analytik Michal Lehuta pre týždenník Trend načrtol ešte černejší scenár. Domácnosti by vraj mohli zvyšovanie cien pocítiť od januára 2023. "Vtedy by mali začať platiť nové regulované ceny, o ktorých bude úrad rozhodovať na jeseň," vysvetlil.

Odborník sa domnieva, že ak by sa ceny na súčasnej úrovni udržali do septembra, komoditná zložka regulovaných cien plynu by mohla od januára zdražieť aj o približne 250 percent. "Regulovaná cena plynu pre domácnosti by tak mohla narásť aj o viac ako 150 percent," varoval. Hoci vláda avizovala, že v prípade kritickej situácie zvažuje dočasne zrušiť DPH na plyn či teplo, podľa Lehutu by nárast cien takéto opatrenie znížilo len na približne 108 percent.

Plynovod - ilustračná snímka Zdroj: Milan Kapusta

Odhadovaný dopad na priemernú regulovanú cenu tepla vyrobeného zo zemného plynu v roku 2023 úrad v analýze stanovil v rozpätí 40 – 50 percent oproti súčasnosti. Regulátor však dodáva, že dopady v konkrétnej lokalite budú veľmi rôznorodé v závislosti od palivového mixu, súčasných nákupných cien palív, objemov dodaného tepla a ďalších faktorov.

Prečítajte si tiež: