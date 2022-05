Vráti sa povinná vojenská služba? Bezpečnostná situácia v Európe sa v posledných mesiacoch výrazne zmenila, a tak sa mnohí Slováci pýtajú, či sa po ruskej invázii u nášho východného suseda neobnoví povinná vojenská príprava. Kedysi najvyššie postavený Slovák v NATO generál Pavel Macko (57) vysvetlil, v akom prípade by to prichádzalo do úvahy a čo by to znamenalo pre štát a jeho obyvateľov.

Začiatkom mája mnohých prekvapila informácia, že ministerstvo obrany sa po dvojročnej prestávke rozhodlo opäť spustiť dobrovoľnú vojenskú prípravu. „Aj vplyvom vojnového konfliktu na Ukrajine sa verejnosť začala intenzívnejšie zaujímať o vlastnú bezpečnosť a tiež o obranu štátu. Práve dobrovoľná vojenská príprava môže byť pre mnohých spôsobom, ako v súlade s legislatívou a pod dozorom skutočných profesionálov zapracovať na svojej sile, odvahe a pripravenosti na vlastnú obranu i obranu vlasti,“ vysvetlil vtedy minister obrany Jaroslav Naď (41).

VIDEO Minister obrany Jaroslav Naď: Pre toto som Dankovi vzal hodnosť kapitána (august 2020)

Možnosť dobrovoľnej prípravy je teda otvorená, no existuje „hrozba“, že by mladí Slováci museli nastúpiť aj do tej povinnej? Podľa generála Pavla Macka bude musieť Slovensko časom riešiť aj túto otázku. „Túto možnosť si nechávame v zákone o obrane a je možné ju kedykoľvek zaviesť naspäť,“ ozrejmil. Jedným dychom však dodal, že v súčasnosti by znovuzavedeniu povinnej vojenskej prípravy musela predchádzať veľká zmena legislatívy, "na čo nie je politická vôľa a vlastne ani vecný dôvod."

Macko tiež priblížil, že Slovensko má v tejto chvíli problém s naplnením profesionálnej armády a zavedenie povinnej vojenskej služby by znamenalo rozptýlenie už aj tak obmedzených prostriedkov. „Ale aj vytiahnutie profesionálov z plnenia hlavných úloh, pretože povolancov by niekto musel cvičiť,“ zdôraznil.

Veľkým problémom však podľa generála ostáva generovanie tzv. vojenských záloh. „Ozbrojené sily majú iné mierové a iné vojnové tabuľky. A keďže sa u nás povinná služba dlhší čas nevykonáva, vojenské zálohy dlhodobo klesajú,“ vysvetlil generál s dôvetkom, že dobrovoľná vojenská príprava nie je ani zďaleka schopná vykryť skutočné potreby záloh.

Z dlhodobého hľadiska sa tak otázka, odkiaľ vziať vojenské zálohy, stáva čoraz naliehavejšou. „Túto otázku budeme musieť riešiť,“ uviedol Macko. „Ak sa však v najbližších mesiacoch či rokoch opäť dramaticky nezmení medzinárodná situácia, zatiaľ dôvod na zavedenie povinnej vojenskej služby nevidím,“ dodal. V prípade jej zhoršenia sa však podľa Mackových slov Slovensko bude musieť touto myšlienkou aktívne zaoberať.

Generál čiastočne zodpovedal aj hypotetickú otázku, na koho by sa v praxi mohlo opätovné zavedenie povinnej vojenskej prípravy vzťahovať. „Závisí od krajiny. Napríklad vo Švédsku po znovuzavedení povinnej vojenskej služby začali odvádzať ľudí medzi 18 až 29 rokom,“ uzavrel.

Zaujímavé je, že ešte začiatkom apríla v rozhovore pre denník Plus JEDEN DEŇ minister obrany označil znovuzavedenie povinnej vojenskej služby za „nateraz technicky nemožné“. „Množstvo kasární či budov, ktoré sa pred rokom 2005 využívali na účely výcviku, dnes patrí obciam či súkromným osobám. Museli by sme investovať doslova miliardy do vybudovania novej štruktúry, ktorá by to umožnila, čo je nereálne. A ak by predsa, určite by to nebol rýchly proces,“ vysvetlil.

Minister sa však v tom čase nevyhol ani odpovedi na otázku, ako by v prípade ozbrojeného konfliktu riešil fakt, že množstvo mladých Slovákov neprešlo vojenským výcvikom, a teda netuší, ako držať v ruke zbraň. Jeho odpoveď nájdete v našej galérii.

