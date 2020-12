Pre Slovákov vstupujúcich do Talianska bude povinná 14-dňová karanténa. Opatrenie platí od 21. decembra do 6. januára 2021. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informuje na svojej webovej stránke.

"Slovenskí občania však môžu vstúpiť do Talianska za podmienky, že prichádzajú z bezpečnej krajiny. Zoznam štátov je aktualizovaný na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce Talianskej republiky," uvádza rezort diplomacie.

Zároveň pripomína, že od 10. do 20. decembra platí pre osoby cestujúce zo zahraničia povinnosť preukázať sa negatívny testom na ochorenie COVID-19. Ten nesmie byť starší ako 48 hodín. Pre celé územie Talianska tiež platí obmedzený pohyb osôb od 22.00 do 5.00 h.

Počas silvestrovskej noci bude pohyb zakázaný do 7.00 h. Od 21. decembra 2020 do 6. januára 2021 platí zákaz presunov medzi regiónmi s výnimkou návratu do bydliska, zo zdravotných či pracovných dôvodov. Do 6. januára sú v Taliansku zavreté lyžiarske strediská, priblížilo ministerstvo.