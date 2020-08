FOTO Na Chorvátsko a Španielsko ZABUDNITE! Užite si záver leta na Slovensku, ako NAŠI politici!

Hoci sa leto pomaly, ale isto končí, ešte stále sa nájde mnoho ľudí, ktorí by radi "vebehli" ná párdňovú dovolenku. Po včerajšom rokovaní konzília odborníkov je však jasné, že našim obľúbeným dovolenkovým destináciám by sme sa mali oblúkom vyhnúť. V dôsledku nebezpečenstva šírenia druhej vlny pandémie Covid-19 odporúča predseda vlády Igor Matovič (47) a s ním prakticky všetky naše politické špičky stráviť letnú dovolenku na Slovensku. Špeciálne pre Plus JEDEN DEŇ sa politici „spojili“ a Slovákom navrhli tipy na výlety či dovolenky z tých najkrajších a najzaujímavejších destinácii na Slovensku!