Pri vstupe do Českej republiky potrebujú cestujúci, ktorí sú nezaočkovaní proti ochoreniu COVID-19, negatívny výsledok RT-PCR testu a doklad o vyplnení príjazdového formuláru.

Medzi piatym až siedmym dňom po vstupe do krajiny musia opäť absolvovať test. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informuje na webovej stránke.

Nové podmienky vyplývajú zo zaradenia Slovenska medzi krajiny s veľmi vysokým rizikom, teda tzv. tmavočervené. Platí tiež povinnosť nosiť mimo domu respirátor. Výnimku z uvedených podmienok majú osoby, ktoré sú plne zaočkované po dobu viac ako 14 dní, alebo ktoré ochorenie COVID-19 prekonali.

Výnimku z predloženia negatívneho testu a vyplnenia príjazdového formuláru majú deti do 12 rokov, pracovníci medzinárodnej dopravy aj cezhraniční pracovníci, žiaci alebo študenti, ktorí s cieľom výkonu práce alebo vzdelávania pravidelne aspoň jedenkrát do týždňa prekračujú hranicu v prípade ciest do alebo zo susedných krajín.

Výnimka tiež platí pre osoby, ktorých doba pobytu v krajine nepresiahne 24 hodín a pre pozemný tranzit nepresahujúci 12 hodín.