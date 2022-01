Slováci, POZOR! Ministerstvo odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania do TEJTO krajiny ×

Vzhľadom na pretrvávajúce napätie na Ukrajine by mali občania SR obmedziť vstup do krajiny len na nevyhnutné cesty. Odporúča to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na svojom webe.