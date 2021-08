Plne zaočkovaní cestujúci z oranžových krajín vrátane Slovenska, ktorí cestujú do Spojeného kráľovstva a sú plne očkovaní schválenými vakcínami, nemusia ísť od pondelka do karantény.

Musia sa byť zaočkovaní schválenými vakcínami EMA v Európe a FDA v USA. Preukázanie sa negatívnym PCR alebo antigénovým testom však zostáva v platnosti. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na svojej webovej stránke.

"Osoba plne zaočkovaná dvoma dávkami vakcín schválenými európskou agentúrou EMA, Swiss Medic pre Švajčiarsko a FDA pre USA prichádzajúca do Spojeného kráľovstva z európskych krajín (okrem Francúzska), USA a zo štátov nachádzajúcich sa na oranžovom zozname krajín (vrátane SR), nemusí nastúpiť do karantény a nemusí podstúpiť PCR test na ôsmy deň, ak od podania druhej dávky uplynulo aspoň 14 dní," približuje slovenský rezort diplomacie.

Plne zaočkované osoby sa však musia preukázať potvrdením v písomnej alebo digitálnej forme, napríklad digitálnym COVID preukazom EÚ, teda tzv. COVID pasom. Zároveň pre nich platí aj povinnosť vyplniť formulár (passenger locator form), pričom registrácia je možná 48 hodín pred plánovaným príchodom do krajiny, nechať sa otestovať na ochorenie COVID-19 pred cestou do Spojeného kráľovstva a objednať sa na PCR test na druhý deň po príchode do tejto krajiny.

"Deti cestujúce z európskych krajín nachádzajúcich sa na oranžovom zozname krajín mladšie ako 18 rokov tiež nemusia nastúpiť do karantény a podstúpiť PCR test na ôsmy deň," doplnilo ministerstvo. Negatívny test potrebujú aj maloleté deti od 11 rokov do 17 rokov. Výnimku majú len deti do desať rokov.

Podmienky pre neočkované osoby prichádzajúce zo zoznamu oranžových krajín ostávajú nezmenené, teda povinná karanténa a testovanie na druhý a ôsmy deň. Ministerstvo zároveň odporúča pred cestou kontaktovať svojho prepravcu a overiť si aktuálne prepravné podmienky.