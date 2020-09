Slováci poslali vláde jasný ODKAZ: Chcú aby sa venovala TOMUTO problému! ×

Až polovica Slovákov si myslí, že vláda by mala venovať viac pozornosti klimatickým zmenám a životnému prostrediu. Ukázal to kontinuálny prieskum „Ako sa máte, Slovensko?“, ktorý sleduje názory a postoje obyvateľov Slovenska od začiatku pandémie COVID-19. Ochrana životného prostredia by sa tak podľa väčšiny mala stať jednou z priorít súčasnej vlády.