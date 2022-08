Ak by si obyvatelia mohli vybrať zdroj, ktorý je podľa nich najdôležitejší pri úspešnom prechode na energetiku s minimálnym množstvom emisií skleníkových plynov, zvíťazili by slnečné elektrárne. Jadrové elektrárne by skončili na druhom a veterné na treťom mieste.

Vyplýva to z výsledkov prieskumu verejnej mienky agentúry ACRC zrealizovaného v júni a júli pre Slovenskú spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) a Slovenské elektrárne. Oproti výsledkom prieskumu z roku 2015, keď jadrové zdroje chcelo zachovať alebo zvýšiť 73,5 % respondentov, stúpla podpora tejto energie o tri percentuálne body.

Postupný odklon od fosílnych palív je kľúčový z pohľadu znižovania emisií skleníkových plynov a práve energetický sektor tu zohráva významnú úlohu. "Obyvatelia Slovenska by si na znižovanie emisií vybrali najmä solárne elektrárne (38 %), po ktorých nasledujú jadrové elektrárne (17 %), veterné (16 %) a vodné elektrárne (16 %). Až na chvoste skončili geotermálna energia (7 %) a spaľovanie biomasy (6 %)," uviedla SFPA.

Odlišne vnímajú situáciu ľudia žijúci v 20-kilometrovom okolí jadrových elektrární. Až 43 % z nich vidí na prvom mieste v boji s klimatickou zmenou jadrovú energiu. Slnečná energia je s odstupom na druhom mieste s 24 % a veterná na treťom s 18 %. Z prieskumu tiež vyplýva, že až polovica respondentov by chcela znížiť výrobu elektriny z uhlia, no až 32 % respondentov by výrobu z uhlia zachovalo a 18 % dokonca zvýšilo. Iba štyri percentá obyvateľov Slovenska si myslia, že by sme mali vyrábať menej elektriny a mali by sme ju dovážať.

Od posledného prieskumu sa zlepšilo vnímanie jadrovej energetiky. Za veľmi bezpečnú alebo skôr bezpečnú ju považuje až 60,6 % populácie, pričom v roku 2015 to bolo 45,2 %. Za dostavbu Mochoviec sa vyjadrilo 62 % respondentov. Podpora pre jadro narástla najmä v okolí jadrových elektrární, kde od roku 2015 o 40 % stúpol počet respondentov, ktorí si myslia, že je potrebné pokračovať v prevádzke a dostavať nové jadrové elektrárne.

"Výsledky prieskumu, ktoré sme porovnali s predchádzajúcim prieskumom, ukazujú, že podpora jadrovej energetiky, súhlas s jej prevádzkovaním aj vnímaním jej bezpečnosti, výrazne narástla v rámci spoločnosti a ešte významnejšie u obyvateľstva, ktoré žije v okolí elektrární," dodáva Michal Imre, riaditeľ pre výskum spoločnosti ACRC.

Respondenti dostali aj otázku, či sú ochotní akceptovať zvýšenie cien elektriny, ak by sa tým zvýšil podiel obnoviteľných zdrojov (OZE), teda veterných, solárnych, malých vodných alebo geotermálnych elektrární. So zdražovaním rozhodne súhlasilo len 7,3 % populácie a tejto možnosti bolo skôr naklonených 35,5 % ľudí. Ochotní by boli akceptovať zvýšenie fakturovanej sumy o maximálne päť eur (60,5 %), desať eur mesačne je ochotných si priplatiť 32,3 % opýtaných.