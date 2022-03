České médiá uvádzajú, že keď Volodymyr Zelenskyj oznámil vznik cudzineckej légie, dostalo české ministerstvo obrany zhruba 100 žiadostí o povolenie zapojiť sa do bojov. Prezident Miloš Zeman má okolo 300 žiadostí o výnimku na vstup do zahraničnej armády. Na Ukrajine je už okolo tisíc cudzích bojovníkov. „Je to snaha o vytvorenie niečoho ako cudzineckej légie. Vnímam to aj ako morálnu podporu domácim a odkaz protivníkovi,“ povedal generál Pavel Macko pre TA3. Otázne je, ako to môže vnímať Vladimir Putin. „Ruská strana to bude brať ako provokáciu, ale ona ju vidí vo všetkom,“ povedal bezpečnostný analytik Ivo Samson. „Ukrajinci dobrovoľníkov prijmú, ale vojenský efekt bude skôr kontraproduktívny. Ak by išlo o špičkovo vycvičených odborníkov a veteránov, tak by to bolo predstaviteľné,“ vysvetlil.

Z nášho ministerstva obrany aj z prezidentského paláca nám odpovedali, že pár ľudí sa informovalo, ale oficiálnu žiadosť nemajú. „Neevidujeme takéto žiadosti a prezidentka ani nevydala žiadne rozhodnutie o povolení služby v ukrajinskej armáde,“ povedal hovorca prezidentky Zuzany Čaputovej Martin Strižinec.

Denník Plus JEDEN DEŇ sa pýtal na takmer nulový záujem našich mužov aj ministra obrany Jaroslava Naďa. „Pretože je príjemcom oficiálnych žiadostí prezidentka SR, nevieme objektívne posúdiť, či záujem u slovenských občanov je alebo nie je. Nemáme pocit, že by Slováci boli iní ako ostatné národy, ministerstvo obrany SR však nemá žiadnu oficiálnu žiadosť," povedal nám prostredníctvom hovorkyne Martiny Kovaľ Kakaščíkovej.

Článok pokračuje na ďalšej strane.