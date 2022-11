Utorkový hlasovací maratón v Národnej rade bol ukážkou "spolupráce a otvorených dohôd s kotlebovcami." Vyhlásil to v stredu na tlačovej konferencii v parlamente líder SaS Richard Sulík. Vďaka tejto spolupráci podľa jeho slov prešli v parlamente viaceré absurdnosti. Zablokovať sa SaS snažila aj návrh zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Sulík upozornil, že to nevyšlo pre jediný hlas Martina Klusa, ktorý odišiel z poslaneckého klubu SaS. "Je to pre mňa osobne veľké ľudské sklamanie a toto som od Martina Klusa nečakal. A mám podozrenie, že za tým bude aj nejaký druh volebnej korupcie. Napríklad nejaké teplé miesto v Bruseli, to všetko nám ukáže čas," vyhlásil Sulík.

Ostré slová pochopiteľne dlhoročného liberála pobúrili a prostredníctvom sociálnych sietí sa voči vyhláseniam svojho ešte stále straníckeho šéfa ostro ohradil. "KLUS JE ZAPREDANÝ ZRADCA" napísal na sociálnej sieti Klus s dodatkom, že počas celého dňa premýšľal či tento status vôbec uverejniť. Následne však Sulíkovi adresoval poriadne tvrdý odkaz, v ktorom prezradil aj to, čo mu mal Sulík pred časom sľubovať!

