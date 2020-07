Prieskum realizovala agentúra Polis v dňoch 22. - 27. júla na vzorke 1 033 respondentov. Z výsledkov vyplýva, že ak by sa voľby konali tento mesiac, zvíťazilo by súčasné vládne hnutie OĽaNO. Svoj hlas by mu dalo až 22 % opýtaných voličov. Tesne za OĽaNO sa ocitla nová vznikajúca strana Petra Pellegriniho - Hlas - sociálna demokracia. Svoju dôveru by do nej vložilo až 15,5 % opýtaných.

Na snímke podpredseda parlamentu Peter Pellegrini (nezaradený) na mimoriadnej schôdzi parlamentu, na ktorej premiér Igor Matovič čelí prvý raz od nástupu do funkcie odvolávaniu vo štvrtok 23. júla 2020 v Bratislave. Návrh vyslovenie nedôvery predložili opoziční poslanci Juraj Blanár (Smer-SD, dole vpravo) a Richard Raši (nezaradený) po medializácii podozrení, že Matovičova diplomová práca je plagiát. FOTO TASR - Martin Baumann Zdroj: Martin Baumann

Vo voličských preferenciách sa začína prepadávať strana Smer-SD Roberta Fica, ktorú predbehla strana SaS (9,2 %). V aktuálnom období by totiž stranu Roberta Fica volilo len 9 % opýtaných.

PODRŽAL HO Ľuboša Blahu napriek obvineniu Robert Fico chcel na poste podpredsedu Smeru. Aj sa ním stal. Zdroj: Jaroslav Novák

Radoslav Štefančík prízvukuje, že prieskumy sa nehodnotia individuálne, ale na základe trendov. Pritom ho však prepad Ficovho Smeru nijako neprekvapil. „Smer má polčas rozpadu už dávno za sebou a smeruje k svojmu zániku,“ zdôraznil politológ. Domnieva sa, že Robertovi Ficovi sa želaný reštart strany nepodarí, lebo podľa jeho slov nemá verejnosti čo ponúknuť. „K úpadku strany prispieva aj Peter Pellegrini, ktorý je od svojho odchodu podstatne viditeľnejší a uveriteľnejší,“ zhodnotil politológ.

Štefančík však zároveň upozornil na skutočnosť, že Smer-SD nezachráni ani „nová a mladá krv“. „Nepomáha ani to, že si predseda na poslednom sneme zvolil za podpredsedov ľavicového extrémistu Ľuboša Blahu a neznámeho mladíka Erika Kaliňáka, ktorý miesto zdedil po meči od svojho strýka,“ poznamenal politológ s tým, že Blaha svojím prízemným jazykom ťahá Smer do extrémistických vôd, čo ocenia len štamgasti štvrtej cenovej.

Na snímke opozičný poslanec NR SR Ľuboš Blaha (Smer-SD) počas 9. schôdze NR SR v Bratislave 14. júla 2020. FOTO TASR - Jaroslav Novák Zdroj: Jaroslav Novák

„Na príklade Erika Kaliňáka je jasné, že Smer-SD nie je politická strana, ale eseročka, ktorej majitelia posúvajú svoj nárok v dedičskej línii. Mladší Kaliňák je marionetou svojho strýka a v tomto ohľade je nesvojprávny,“ uzavrel politológ s tým, že netreba zabúdať na fakt, že Smer-SD získal na základe volebného výsledku nemalý finančný príspevok, ktorý starí harcovníci musia kontrolovať.

Na snímke zľava staronový predseda Smeru-SD Robert Fico a nový podpredseda Smeru-SD Erik Kaliňák počas tlačovej konferencie po pracovnom sneme strany Smer – sociálna demokracia v Bratislave 18. júla 2020. FOTO TASR - Jaroslav Novák Zdroj: Jaroslav Novák

